Bluttat in Kongsberg: Eine Deutsche unter den Opfern

Jonas Gahr Støre (r), Ministerpräsident von Norwegen, legt bei seinem Besuch in Kongsberg Blumen für die Opfer eines Attentats nieder und zündet Kerzen an. Am 13.10.2021 hatte hier ein Mann mit Pfeil und Bogen und anderen Waffen fünf Menschen getötet. © Quelle: Terje Bendiksby//dpa