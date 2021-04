Blume stärkt Söder den Rücken: „Wir wollen das Erbe von Angela Merkel fortsetzen“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union zwischen Armin Laschet und Markus Söder hat CSU-Generalsekretär Markus Blume seinem Parteivorsitzenden den Rücken gestärkt. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte, das Erbe von Angela Merkel, fortsetzen“, sagte Blume am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Und da sehe ich in den Umfragen in Deutschland einen, der das übergroße Vertrauen der Bevölkerung genießt, den die Deutschen auch als Kanzler für geeignet halten, nämlich Markus Söder.“

Laschet und Söder wollen an diesem Dienstag (15.00 Uhr) in der Unionsfraktion um Zustimmung werben. Beide hätten sich darauf geeinigt, an der regulären Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU teilzunehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.

Söder setzt darauf, dass in der Fraktion der Rückhalt für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten nicht so einhellig ist wie am Montag in den CDU-Parteigremien. „Wir müssen jemanden wählen, der nicht nur beiden Parteien gefällt, sondern der auch das Vertrauen der Bevölkerung genießt. Und dazu ist es wichtig, diese Entscheidung breitest möglich abzustützen“, bekräftigte Blume.