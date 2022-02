Blockaden, Sabotageakte und „grüne RAF“: Klimaschützer wollen radikaler werden

Anzeige

Frankfurt. Mehrere Klimaschützer in Deutschland planen oder erwägen, ihre bisherigen Proteste auf radikalere Aktionsformen auszuweiten. So wollen Aktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ künftig Häfen und Flughäfen blockieren sowie Industrieanlagen und andere Maschinen, die den Klimawandel befördern, sabotieren oder zerstören. Das schrieb die Gruppe laut der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Aktivisten von „Aufstand der letzten Generation“ hatten Bundeskanzler Olaf Scholz ein Ultimatum gestellt, das an diesem Sonntag abläuft. Sollte Scholz bis dahin der Gruppe nicht erläutern, wie er ihre Forderungen umsetzen werde, „sehen wir uns gezwungen, mit zivilem Widerstand für das Überleben aller einzustehen.“

„Ende Gelände“ und Fridays for Future äußern sich ähnlich

Die Sprecherin der Braunkohlegegner „Ende Gelände“, Elia Nejem, erklärte der FAS, dass ihre Mitstreiter diskutierten, „ihre Aktionsformen zu erweitern“. Nejem sagte, sie finde es „wichtig und notwendig, dass wir überlegen, wie wir selbständig klimaneutraler werden können und den Profitinteressen von Konzernen etwas entgegensetzen“. Unter „selbständig“ verstehe Nejem demnach, eigenmächtig Anlagen, die den Klimawandel befördern, außer Betrieb zu setzen und so ihre Wirkung zu neutralisieren.

Einer der Mitgründer von „Ende Gelände“, Tadzio Müller, hält es nach FAS-Angaben außerdem für möglich, dass sich eine „grüne RAF“ bildet.

Auch bei Fridays for Future deutet sich laut FAS ein Stimmungswechsel an. „Unsere Bewegung hat lange davon gelebt, klassische Proteste zu machen. Wir haben dieses Repertoire durchgespielt und sind trotzdem meilenweit von unseren Zielen entfernt“, sagte Carla Reemtsma, die Sprecherin der Bewegung, der Zeitung. „Die logische Konsequenz ist, dass Leute sich fragen, was sie noch tun sollen. Sie werden verschiedenste Mittel ausprobieren. Wir werden deshalb eine Verbreiterung der Protestformen erleben wie bei der ‚Letzten Generation‘“.