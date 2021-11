Anzeige

Berlin. Thüringens Minister­präsident Bodo Ramelow (Linke) hat kritisch auf die Absicht seines nordrhein-westfälischen Amtskollegen Hendrik Wüst (CDU) reagiert, im Bundesrat gegen den Gesetzentwurf zur Beendigung der epidemischen Notlage zu stimmen. „Was Herr Wüst ankündigt, ist ein ziemlicher Hammer“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn wir haben dann keine Rechtsgrundlage mehr.“

„Das ist eine brandgefährliche Entwicklung“

Schon jetzt würden auf dem Infektionsschutzgesetz basierende Verordnungen des Landes regelmäßig angefochten. „Das ist eine brandgefährliche Entwicklung in der Pandemie-Lage“, fügte Ramelow hinzu. „Es ist jetzt keine Zeit für ein parteipolitisches Hickhack.“ Außerdem seien Wüsts Äußerungen aus seiner Sicht „eine ziemlich hohle Drohung“.

Denn er könne sich „nicht vorstellen“, dass die FDP in der nordrhein-westfälischen Landesregierung ein solches Abstimmungsverhalten akzeptiere. Ramelow ist derzeit Bundesratspräsident und hat für Freitag eine Sondersitzung einberufen. Am Donnerstag stimmt der Bundestag über das Gesetz ab.

Der Sprecher des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne), Rudi Hoogvliet, sagte dem RND: „Die Landesregierung sieht eine Verlängerung der epidemischen Notlage eigentlich als logischen Schritt an. Es ist schwer begründbar, warum das nicht gemacht wird. Wir hätten uns gewünscht, dass auch Ausgangsbeschränkungen zum Kanon gehören.“ Allerdings hätten die Grünen beim Infektionsschutz als Treiber fungiert und zusätzliche Maßnahmen durchgesetzt, so dass das Gesetz doch noch akzeptabel sei.

Über das tatsächliche Abstimmungsverhalten am Freitag im Bundesrat würden die Koalitionspartner Grüne und CDU am Donnerstag nach der Abstimmung im Bundestag entscheiden, so Hoogvliet.

Wüst hatte als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz in einem Brief an den mutmaßlich nächsten Kanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben, die Pläne seien in der jetzigen Fassung am Freitag im Bundesrat nicht zustimmungsfähig. Die epidemische Notlage soll am 25. November auslaufen.