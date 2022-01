Blinken und Baerbock: demonstrierte Einigkeit gegen russische Aggressionen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es geht vor allem um demonstrierte Einigkeit, als Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr US-amerikanischer Amtskollege Anthony Blinken am Donnerstagnachmittag in Berlin vor die Presse treten. „Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Tony“, sagt Baerbock lächelnd – kein Vergleich zum eisigen Klima bei Baerbocks Besuch ihres russischen Amtskollegen Sergei Lawrow in Moskau am Dienstag.

Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyij und Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew am Mittwoch war Blinken am Donnerstag nach Berlin gereist, um sich mit Baerbock, dem Außenminister Frankreichs und dem Vizeaußenminister des Vereinigten Königreichs zu besprechen.

„Diese Einigkeit gibt uns Stärke“

Bei der Pressekonferenz mit Baerbock beschwor Blinken die enge und intensive Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern. Bei seinen Treffen in Europa gehe es darum, das weitere Vorgehen im Umgang mit Russland abzustimmen, sagte er. Es sei wichtig, dass die westlichen Verbündeten in Russland-Fragen mit einer Stimme sprechen, so Blinken. „Diese Einigkeit gibt uns Stärke. Eine Stärke, die Russland nicht hat und nicht haben kann“, erklärte er. Das sei der Grund, „warum wir freiwillige Zusammenschlüsse bilden und auch der Grund, aus dem Russland versucht, uns zu spalten.“

Anzeige

Wenn er am Freitag in Genf auf den russischen Außenminister Sergei Lawrow treffe, könne er deshalb einen Standpunkt präsentieren, der auch von den europäischen Partnern der USA geteilt werde. Die Bereitschaft der westlichen Verbündeten zur Konfliktlösung durch Dialog sei in den vergangenen Wochen auf allen Wegen deutlich gemacht worden, sagte Baerbock. „Leider spricht das russische Verhalten weiterhin eine andere Sprache“, fügte sie hinzu.

Anzeige

Blinken äußert sich zu Nord Stream 2

Die Außenministerin und der Außenminister betonten außerdem erneut die Bereitschaft, auf russische Aggressionen mit schnellen und harten Sanktionen zu reagieren. Auch in dieser Frage seien die Verbündeten geeint, sagte Blinken. „Kanzler Scholz machte das vor wenigen Tagen klar“, erklärte er, und auch Großbritannien und Frankreich hätten das am Donnerstag erneut getan.

Der aktuelle diplomatische Prozess sei zäh, sagte Baerbock, „aber angesichts der Sprachlosigkeit, die in den letzten zwei Jahren geherrscht hat, ist es ein gutes und wichtiges Signal, dass es weitere Gespräche jetzt gibt“.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Auch über die Nord-Stream-2-Pipeline sprachen Baerbock und Blinken. „Es ist erwähnenswert, dass das Gas noch nicht durch die Pipeline fließt, was bedeutet, dass es ein Druckmittel für Deutschland, die USA und unsere Verbündeten ist, nicht für Russland“, sagte Blinken. Das würde auch in Russland in die Abwägung der nächsten Schritte einbezogen.

Nach dem Treffen mit Baerbock wollte sich Blinken am Donnerstagabend noch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen, bevor seine Europareise am Freitag in mutmaßlich weniger herzlicher Atmosphäre mit einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Genf endet.