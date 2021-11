Blaudszun über Ausstieg als SPD-Influencerin: „Es ist wohltuend, nicht die ganze Zeit getrieben zu sein“

Anzeige

Die frühere SPD-Influencerin Lilly Blaudszun (20) hat ihren Ausstieg aus den sozialen Netzwerken bereits mehrere Monate vor der Wahl vorbereitet. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte sie: „Das habe ich schon Monate vorher für mich entschieden und meinem engsten Umfeld mitgeteilt. Ganz unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. Ich kann nicht ein solches Arbeitspensum in der Politik bewältigen und gleichzeitig ein gutes Examen machen. Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst und möchte mein Studium gut beenden, darauf konzentriere ich mich jetzt.“

Sie genieße es, nicht mehr andauernd online zu sein, sagte Blaudszun: „Zugegebenermaßen hatte ich von mir erwartet, zunächst durchzudrehen. Aber ich bin so ruhig und gelassen wie lange nicht mehr. Ich war in den vergangenen Jahren nahezu pausenlos online und geleitet von Push-Mitteilungen und Informationen. Ich war mal bei einer Bildschirmzeit von 13 Stunden, in dieser Woche hatte ich noch drei. Es ist wirklich wohltuend, nicht die ganze Zeit getrieben zu sein.“

Blaudszun ist jetzt neu ins Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages gewählt worden, der 2023 in Nürnberg stattfinden soll. Kirchentagspräsident ist der frühere CDU-Bundesminister Thomas de Maizière. Dem RND sagte Blaudszun: „Herr de Maizière und ich vertreten zwei unterschiedliche Generationen, zwei sehr unterschiedliche politische Positionen. Wir kommen durch den Kirchentag zusammen wie auch viele andere, die in ähnlichen Verhältnissen zueinander stehen. Das begreife ich als große Chance des Kirchentages, den Ort für kontroverse Diskussionen zu schaffen. Und genau das auch als gesellschaftliche Chance zu begreifen.“

