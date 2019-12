Blamabler Tweet zum Tempolimit von Scheuer-Ministerium

Anzeige

Anzeige

Der Streit ums Tempolimit scheint kein Ende zu nehmen. Neben den Grünen fordert auch die SPD vehement ein Tempolimit auf Autobahnen. Davon hält die Union um Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) herzlich wenig. Erst in den Tagen vor Weihnachten hatte die SPD in Form von mehreren Äußerungen wieder Fahrt in die Diskussion gebracht.

ZUM THEMA SPD-Chefs wollen Tempolimit auch gegen Widerstände durchsetzen

Nun wollte die Union um in Form eines Tweets über das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ganz offensichtlich Ruhe in das Thema bringen und seine Position verdeutlichen. Bei Twitter schrieb man: "Der Bundestag hat ein Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in Deutschland soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

"Der Bundestag hat ein #Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in 🇩🇪 soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an #Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote." BM @AndiScheuer pic.twitter.com/Te0tDQ70ZA — BMVI (@BMVI) December 25, 2019

Blöd nur: Das Bild zum Tweet zeigt eine Autobahn aus der Schweiz. Dort herrscht ein allgemeines Tempolimit bei 120 km/h. Das Foto entstand an der Ausfahrt Thalwil am Zürichsee in der Schweiz (Autobahn 3). Das Scheuer-Team bedankte sich: „Ein Versehen. Frohe Weihnachten.“ Spott ließ nicht lange auf sich warten.

Letztlich löste der Tweet so alles andere aus als den gewünschten Effekt.