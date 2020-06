Bill Gates rettete Millionen Leben: Eine Verteidigung von Heidemarie Wieczorek-Zeul

Anzeige

Ärger ist kein guter Ratgeber. Aber als ich Plakate mit der Aufschrift „Gib Gates keine Chance“ sah, wusste ich, dass man das nicht stehen lassen kann. Hier steht, warum.

Von Heidemarie Wieczorek-Zeul

Vorab: Dies ist kein Text über das Recht auf Meinungsäußerung. Das ist unbestritten. Ich habe auch genug politische Kampagnen und öffentliche Auseinandersetzungen geführt, um zu wissen, dass Zuspitzen, Austeilen und Einstecken dazu gehören. Dies ist ein Text darüber, was man mit dem Recht auf Meinungsäußerung anstellt. Denn ein Recht zu haben, entbindet nicht von einem verantwortungsvollen Umgang damit.

„Gib Gates keine Chance“ ist eine klare Anspielung auf die große, 1987 gestartete Aufklärungskampagne gegen HIV/Aids. Es rückt also das Ehepaar Melinda und Bill Gates in die Nähe einer der größten Pandemien unserer Zeit, die seit ihrem Ausbruch mindestens 32 Millionen Menschenleben gefordert hat. Sowohl über HIV/Aids, als auch über Bill und Melinda Gates weiß ich ein paar Dinge, die ich in vielen Jahren meiner Arbeit erfahren habe.

Heidemarie Wieczorek-Zeul war von 1993 bis 2005 Vize-Chefin der SPD und von 1998 bis 2009 Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. © Quelle: privat

Ich weiß nicht, in wie vielen Krankenhäusern und Waisenhäusern ich gestanden habe, die wegen HIV/Aids eingerichtet und ausgebaut werden mussten. Wer in die Augen der betroffenen Menschen gesehen hat und wem es dabei nicht das Herz zerrissen hat, den kann ich nicht verstehen.

Als ich Entwicklungsministerin wurde, war diese Krankheit gerade im Begriff, eine Schneise der Verheerung durch ganze Weltregionen zu schlagen. Der afrikanische Kontinent war besonders betroffen.

Wir standen vor der ernsthaften Gefahr, dass in zahlreichen Ländern eine ganze Generation von Eltern, Lehrerinnen, Ärztinnen, Unternehmerinnen usw. ausgelöscht würde – mit den entsprechend katastrophalen Konsequenzen für die Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung dieser Regionen.

Die reichen Länder zuckten die Schultern

In den wohlhabenden Ländern zuckte man zu dieser Entwicklung mit den Schultern. Die Medikamente, mit denen man das Leben der Betroffenen retten und die Ausbreitung des Virus eindämmen konnte, seien zu teuer, um sie allen zugänglich zu machen, hieß es.

Übrigens gab es auch damals verantwortungslose Staatenlenker, die entweder mit Blick auf Stimmungsmache oder aus Inkompetenz das Virus verharmlost und geeignete Gegenstrategien untergraben haben.

Und es gab auch damals schon Menschen, die wirksamen Schutz durch Kondome als „Einschränkung ihrer Freiheit“ abgelehnt und lächerlich gemacht haben. Dafür werden wohl Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Menschen den höchsten Preis bezahlt haben.

Der Globale Fonds brachte schnelle Erfolge

Aber die Gründung des Globalen Fonds gegen Aids, Tuberkulose und Malaria war die innovative neue Herangehensweise, die die notwendige umfassende Antwort bot. Möglich wurde dies, nachdem sich auf Initiative Kofi Annans, des damaligen UN Generalsekretärs, die G8 in Genua 2001 darauf verständigten, die Finanzierung des weltweiten Kampfes gegen HIV/Aids und die beiden anderen schweren Infektionskrankheiten zu verstärken.

Der Fonds bewirkte innerhalb weniger Jahre ganz enorme Fortschritte, unter anderem eine massive Preisreduktion und (trotzdem) Qualitätssteigerung bei den dringend benötigten Tests und Medikamenten. Ohne diese Anstrengung wären mindestens 32 Millionen Menschen heute nicht mehr am Leben. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die drei großen Epidemien unserer Zeit zurückgedrängt wurden und dass die Destabilisierung der Gesellschaften in afrikanischen Ländern verhindert werden konnte – auch wenn immer noch enorm viel zu tun bleibt.

Das Geld dafür kam von vielen Staaten wie den USA, Deutschland aber auch von privaten Gebern, darunter auch der Gates Stiftung.

Nochmal: Dieses Geld hat Millionen Menschen das Leben gerettet, die jetzt tot wären – von den sozialen, ökonomischen und politischen Schockwellen ganz zu schweigen, die uns nicht erreicht haben, weil dieses Massensterben verhindert wurde. Über das „Präventionsparadox“ wurde ja in diesen Tagen schon viel geschrieben, also darüber, wie schwer es ist, eine Katastrophe zu beschreiben, die aufgrund klugen Handelns eben nicht eingetreten ist.

Persönliche Treffen mit Bill Gates

Ich habe Bill Gates ein paar Mal persönlich getroffen. Zuletzt hatte er gemeinsam mit dem französischen Präsiden Macron 2019 in Lyon einen großen Anteil daran, dass die erforderlichen Mittel für den Kampf gegen HIV/Aids auch in den kommenden drei Jahren zur Verfügung stehen.

Anti-Gates-Schild auf einer "Querdenker-Demo" in Stuttgart. © Quelle: imago images/7aktuell

Ich werde hier nicht auf die unterirdischen Unterstellungen gegen ihn und seine Stiftung eingehen, die gewissenlose Menschen in die Welt setzen. Ich werde auch nicht die völlig haltlosen Behauptungen diskutieren, die manche Menschen zur Corona-Krise eifrig verbreiten, in dem Glauben, sie wären alleine deshalb schon einer heißen Sache auf der Spur, weil sie auf höchst obskuren Internetseiten zu lesen war.

Bill und Melinda Gates haben ihr tägliches Schaffen und ihr persönliches Vermögen in den Dienst der Idee gestellt, dass der Geburtsort unserer Menschenkinder – Berlin oder Bangalore, Kinshasa oder Kyoto – keinen Einfluss mehr darauf haben sollte, welche Lebenschancen sie haben. Ganz ohne Zweifel haben ihre Initiativen bereits jetzt Hunderttausenden das Leben gerettet.

Man braucht nicht jedem ihrer Vorschläge zuzustimmen. Und ich bin sehr offen für die Diskussion über eine Wirtschaftsordnung, die Multimilliardäre hervorbringt, während gleichzeitig Hunderte von Millionen nicht die einfachsten Dinge zum Leben haben.

Die Angriffe sind empörend

Aber dass nun ausgerechnet die Milliardäre sich rechtfertigen sollen, die sich tätig um eine enkelgerechte Zukunft bemühen, während andere weiter ihr bequemes Leben führen und ihr Geld in Raketenprogramme, Fußballvereine und Desinformation investieren, finde ich sehr merkwürdig. Und ich finde es empörend, wenn Menschen, die anderen das Leben gerettet haben, mit grauenvollen Epidemien verglichen werden, deren Opfer ich so oft selbst gesehen und viele Jahre immer wieder zu schützen versucht habe.

Wer den Spruch „Gib Gates keine Chance“ weiterverbreitet, ist deshalb offensichtlich enorm ignorant oder abgrundtief infam. Vielleicht auch beides. Anstand hat nichts mit Ideologien zu tun. Anstand muss unser Recht auf Meinungsäußerung begleiten. Sonst wird die Luft vergiftet, in der die besten Ideen für die Zukunft kommender Generationen atmen sollen.

