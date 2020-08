Bill Clinton zu Trump: Stundenlanges Fernsehen ist Jobverständnis des US-Präsidenten

Anzeige

Washington. Ex-US-Präsident Bill Clinton hat beim Parteitag der Demokraten in Milwaukee (Wisconsin) zur Abwahl von US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November aufgerufen.

“Wenn Sie einen Präsidenten wollen, der seinen Job so definiert, dass er täglich Stunden vor dem Fernseher verbringt und Leute in sozialen Medien beharkt, dann ist er Ihr Mann”, sagte der 74 Jahre alte Demokrat in einer Videobotschaft am Dienstag. Zur Wahl stehe entweder Trumps “Wir-Gegen-Sie”-Amerika oder Joe Bidens Amerika, “wo wir alle zusammenleben und zusammenarbeiten. Es ist eine klare Wahl. Und die Zukunft unseres Landes hängt davon ab.”

Clinton sagte mit Blick auf die Corona-Krise und der infolge der Pandemie dramatisch angestiegenen Arbeitslosigkeit: "In einer Zeit wie dieser sollte das Oval Office eine Kommandozentrale sein. Stattdessen ist es ein Sturmzentrum", kritisierte Clinton.

Unter Trump gebe es nur Chaos - nur eine Sache ändere sich nie: “Seine Entschlossenheit, Verantwortung zu bestreiten und die Schuld abzuwälzen.”

Ex-Vizepräsident Biden ist am Dienstagabend beim Parteitag als Kandidat nominiert worden und tritt im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Trump.