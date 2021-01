Kinder- und Jugendmediziner kritisieren verlängerte Schulschließungen

Anzeige

Osnabrück, Berlin. Experten für Kinder- und Jugendmedizin zeigen sich entsetzt von den Beschlüssen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten zur weiteren Schließung von Kindertagesstätten und Schulen. „Wir wissen mit Sicherheit, dass eine ganze Generation von Schülern infolge der jetzigen Beschlüsse ein Leben lang Nachteile erfahren wird“, sagte der Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Hans-Iko Huppertz, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch).

„Das derzeit entstehende Bildungsdefizit bei Schülern wird dazu führen, dass sie im späteren Leben ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen und dauerhaft ein signifikant niedrigeres Einkommensniveau erreichen werden, als es möglich gewesen wäre“, sagte der Professor. Ebenso bedeutend seien die psychosozialen und motorischen Defizite, die sich derzeit aufbauten.

Die Schließungen von Schulen führten unmittelbar zur Zunahme von Fettleibigkeit und Online-Spielsucht, Ängsten und Aufmerksamkeitsstörungen, fügte Huppertz hinzu. Weitergehende Nachteile erführen Familien aus prekären Verhältnissen, mit Migrationshintergrund, mit behinderten Kindern oder mit psychisch kranken Eltern.

Anhand von wissenschaftlichen Daten sei bisher nicht belegt worden, dass Schulen tatsächlich Hotspots der Pandemie mit einer sehr hohen Dunkelziffer seien, kritisierte Huppertz. Ferner seien die anfänglich geäußerten Befürchtungen, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Mutation überproportional häufig Kinder und Jugendliche betreffe, inzwischen überholt.

Gesichert sei hingegen, dass Schutzmaßnahmen geeignet seien, „auch unter hohen Infektionszahlen den Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche aufrechtzuerhalten“. Auch Erfahrungen anderer Länder wie Frankreich zeigen Huppertz zufolge, dass es gelingen könne, die Infektionszahlen ohne gravierende Einschränkungen des Schulbetriebs zu senken.

Kanzleramt verteidigt die Schulschließungen

Kanzleramtschef Helge Braun hat den Bund-Länder-Beschluss, bis Mitte Februar die Präsenzpflicht für Schulen und Kitas auszusetzen, verteidigt. “Wir müssen mit den Neuinfektionszahlen so schnell wie möglich runter, und deshalb müssen wir so viele Maßnahmen gleichzeitig durchhalten. Dazu gehört auch, dass die Schulen bis auf Weiteres geschlossen bleiben”, sagte Braun im Interview mit den Sendern RTL und n-tv.

Die Maßnahmen seien Bund und Ländern “nicht leicht gefallen”. Es gebe aber ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die mutierte Virus-Variante, die in Großbritannien entdeckt worden war, sich bei Kindern ähnlich ausbreite wie bei Erwachsenen, sagte Braun.

Über das Thema Schulschließungen hätten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel(CDU) am Dienstagabend viel diskutiert. “Das ist uns nicht leicht gefallen, weil wir ganz genau wissen, was das für Eltern und Familien heißt. Aber wir müssen jetzt daran arbeiten, dass diese Virusmutation in Deutschland nicht Platz greift”, sagte Braun.