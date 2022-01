„Bier geht vor Kultur“: Kritik an Corona-Regeln in bayerischen Theatern

Techniker arbeiten auf der Bühne in der Bayerischen Staatsoper. Theater-, Opern- und Konzerthäuser dürfen in Bayern wegen der Coronabeschränkungen derzeit nur 25 Prozent ihrer Plätze besetzen. Besucher müssen zudem Maske tragen, Abstände einhalten und sich vor dem Besuch testen lassen gemäß der 2G-plus-Regel. Dass es in der Gastronomie lockerer zugeht, wird von der Kulturbranche heftig kritisiert. © Quelle: Sven Hoppe/dpa