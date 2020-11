Bidens Sieg: Hoffnung auf ein normales Amerika

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser,

die von vielen seit Langem ersehnte Nachricht mit nur fünf Wörtern geht jetzt um die Welt – und verändert sie: Donald Trump ist abgewählt worden.

Ja, der Sieg Joe Bidens war knapper als gedacht. Und ja, Trump wehrt sich, mit allerlei Gezeter. Der juristische Gefechtslärm aber wird verklingen.

Vor Gericht braucht man Beweise und ein Mindestmaß an intellektueller Konsistenz. Trump und seine Truppen lassen beides vermissen.

In Pennsylvania, wo Trump nach und nach schwächer wurde, wollten seine Leute die Auszählungen bremsen. In Arizona dagegen, wo er aufzuholen schien, forderten sie zur gleichen Zeit mehr Eile beim Zählen: Welches Gericht soll das alles überzeugend finden? Kein Wunder, dass erste Klagen, in Michigan und in Georgia, bereits abgewiesen wurden.

Historisch bedeutsam ist etwas anderes. Die von vielen Menschen ersehnte politische Wende in Amerika ist da. Bewirkt wurde sie vom Volk selbst, in einem mühsamen demokratischen Akt, der Respekt verdient und Sympathie: von unten nach oben, in einer Wahl mit Rekordbeteiligung. Das Land geht, auch wenn viele es immer noch nicht glauben können, auf einen neuen Kurs.

Will Trump alles brennen sehen?

Donald Trump. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Amerikas Demokratie hat die Notbremse gezogen. Eine rasche Rückkehr zu den Regeln des Rechtsstaats ist dringend nötig, auch weltpolitisch. Chinas Staatsfernsehen etwa berichtete über die USA-Wahlen zuletzt nur noch höhnisch und mit arrogantem Unterton: Seht her, Demokratie ist Chaos.

Trump hat in den letzten Tagen und Nächten erneut das Ansehen der USA rund um die Erde ramponiert. Will er, weil er selbst nicht zu retten ist, nun alles brennen sehen?

Am Sonnabendabend, wenige Minuten vor Bekanntgabe seiner endgültigen Niederlage, twitterte er, er habe diese Wahl mit großem Abstand gewonnen. Es wird Zeit, dass Leute aus seiner eigenen Partei auf ihn zugehen und den gefährlichen Unfug beenden.

Weder den Amerikanern noch dem Rest der Welt ist zuzumuten, dass dieser allen Realitäten entrückte Mann bis zum 20. Januar 2021 die Macht in seinen Händen behält. Vielleicht kann seine Vize Mike Pence einen würdigen, mindestens aber rechtskonformen Übergang organisieren.

Amerika hat auch ohne Trump Probleme genug. Pandemie, Wirtschaftskrise und die ungeheure Polarisierung der Gesellschaft addieren sich längst zu einer gigantischen dreifachen Prüfung für das wichtigste Land der westlichen Welt.

Zeit für einen neuen Konsens

Mit Biden wird keines dieser Probleme über Nacht verschwinden. Aber nun wächst immerhin die Chance auf vernünftige Korrekturen in allen Feldern. In der Corona-Krise wird Biden der Wissenschaft mehr Autorität geben und auch mehr internationale Kooperation suchen, beides ist überfällig. Der Wirtschaft könnte ein mit dem wohl weiterhin republikanisch dominierten Senat verabredetes neues Konjunkturpaket helfen. Die Suche nach einem neuen Konsens würde zugleich ein beachtliches soziokulturelles Signal setzen: für eine Politik der über Parteigrenzen hinweg ausgestreckten Hand.

Kein neu gewählter Präsident kann Wunder wirken. Doch der 77-jährige Biden hat immerhin seine erste wichtige Mission schon messerscharf im Blick. Er muss Land und Leute zur Besinnung bringen, eine neue Normalität entstehen lassen, die Stimmung kooperativer machen. Damit hilft Biden den aufgepeitschten USA – und der ganzen Welt.

Die Mathematik des Meltdowns

Amerika und die Welt wurden in den letzten Tagen Zeugen eines Trump-Meltdowns in Zeitlupe: Die Macht des Präsidenten schmolz dahin, langsam zwar, aber mit einer zuletzt unerbittlichen Stetigkeit.

In die letzte Runde der Auszählungen war Biden bereits mit einem beachtlichen Vorsprung gegangen: Er verfügte inzwischen über 253 Stimmen im Electoral College – Trump über 213.

Geholfen hatten Biden vorab zwei klare Siege in den Swing States Michigan und Wisconsin. Beide Staaten waren 2016 knapp an Trump gegangen. Nun holte sie Biden wieder zurück zu den Demokraten.

So blickten die Fernsehzuschauer nur noch auf vier US-Bundesstaaten, in denen es spannend blieb: Arizona (mit 11 Stimmen im Electoral College), Nevada (6), Pennsylvania (20) und Georgia (16).

Das Problem für Trump: Er brauchte mehr von diesem verbleibenden Rest als Biden. US-Medien zitierten schon am Freitag einen pessimistisch gewordenen Berater Trumps mit den Worten: „Die Mathematik ist nicht auf unserer Seite.“

Klar war nur eins: Auf die anfänglichen Daten ist kein Verlass. Denn mehr denn je gab es bei dieser Präsidentschaftswahl ungewöhnlich dramatische Veränderungen – je nachdem, ob gerade die Stimmen von Briefwählern oder von Präsenzwählern ausgezählt wurden. Unter den Briefwählern schlugen die Demokraten bundesweit die Republikaner im Verhältnis zwei zu eins.

„Red Mirage“: Starker Trump als Trugbild

Diese Asymmetrie hat Trump, Ironie der Geschichte, sich selbst zuzuschreiben. Die Biden/Harris-Kampagne hatte ihre Anhänger ermuntert, mit Blick auf die Pandemie so früh wie möglich die Stimme abzugeben. Dagegen hatte Trump generell die Verlässlichkeit von Briefwahlen angezweifelt – was seine Anhänger dazu brachte, lieber abzuwarten und persönlich ins Wahllokal zu gehen.

Schon am Wahlabend selbst, am 3. November, war das daraus resultierende Phänomen „Red Mirage“ (rote Fata Morgana) erstmals sichtbar, etwa in Virginia. Dort wurden zunächst die Präsenzwähler gezählt, deshalb stand der Staat lange rot in den Grafiken der Fernsehsender: Republikaner vorn. Doch als dann die Briefwähler hinzukamen, kippte Virginia plötzlich und wurde unwiderruflich blau: Sieg für Biden.

Der Red-Mirage-Effekt wurde noch verstärkt, wenn Briefwahlstimmen aus städtischen Regionen oder liberalen Vororten ausgezählt wurden. In Philadelphia (Pennsylvania) zum Beispiel lagen in manchen Wahlbezirken die Demokraten mit rund 80 zu 20 vorn, ebenso in Atlanta (Georgia).

Lügen live? Nein danke!

Der Präsident ertrug dies alles nicht und drängte erneut auf die Bühne: Wenn man legale Stimmen zähle, habe er gewonnen, hob er an – und musste dann damit leben, dass die Sender ABC, CBS und NBC die Übertragung abbrachen. Die Sender können es nach eigener Darstellung nicht mehr verantworten, live Lügenkampagnen zu übertragen – auch wenn sie direkt aus dem Weißen Haus kommen.

Offenbar war dem Präsidenten zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Sache verloren war. Dass seine abermalige Kritik an einer gerade legal ablaufenden Wahl die USA weltweit diskreditieren würde, kam ihm nicht in den Sinn: Die Wahlbeobachter der OSZE zum Beispiel waren insgesamt zufrieden mit den Abläufen in den amerikanischen Provinzen – übten aber scharfe Kritik am Präsidenten, dessen unbewiesene Unterstellung eines Betrugs die einzige nennenswerte Störung der Präsidentschaftswahl 2020 gewesen sei.

Stimmungen und Stimmen in den größten Staaten

Kein US-Bundesstaat hat so viele Einwohner (39,5 Millionen) und so viel Einfluss (55 Wahlleute) wie Kalifornien. Angesagt sind hier High Tech, Internetwirtschaft, Ökologie, Kreativität und Weltoffenheit. Trump holte hier nur 33 Prozent, Biden 65 Prozent. In der Silicon-Valley-Gegend rund um San José kam Biden sogar auf 75 Prozent. Vordenker der Demokraten sind hoch erfreut über diese Daten, die ein Zeichen seien für die mögliche Kombination von Innovation und Gerechtigkeit.

"Weg mit dem faschistischen Diktator": Demonstranten in Los Angeles warnen vor einer Infragestellung der Wahlergebnisse durch Trump. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Während Kalifornien stur bei den Demokraten blieb, hielt Amerikas Nummer zwei, Texas (29 Millionen Einwohner, 38 Wahlleute) stur an den Republikanern fest. Zwar wachsen rund um die liberalen Städte Austin, Houston, Dallas und El Paso schon seit Jahren die blauen Inseln der Demokraten. Die fortschreitende Kalifornisierung, von den Republikanern ängstlich beäugt, lässt aber noch nicht ganz Texas politisch kippen. In ländlichen Kreisen lag der Anteil der Trump-Wähler erneut bei 80 bis 90 Prozent. Gesamtergebnis: 52 Prozent für Trump, 46 Prozent für Biden.

"Zählt jede Stimme": Auch in Dallas demonstrieren Trump-Kritiker gegen den Ruf des Präsidenten, die Stimmenauszählung abzubrechen. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

In ewig knappen Florida, dem größten Swing State der USA (21,5 Millionen Einwohner, 29 Wahlleute), kam es diesmal zu einem Ost-West-Konflikt. Während Biden an der Westküste, etwa in Pinellas County in der Gegend um Tampa, erfolgreich viele frühere Trump-Wähler einsammelte, schaffte es Trump, vor allem Latinos an Floridas Ostküste als neue Wähler für sich zu gewinnen. Biden appellierte an Senioren, Trumps Coronapolitik zu bestrafen, Trump warnte Exilkubaner vor einem Biden-Sozialismus. Trumps Kampagne, die auch digitales Microtargeting einsetzte - Kritiker sprechen von Desinformation - zog stärker. Gesamtergebnis: 51,2 Prozent für Trump, 47,8 Prozent für Biden.

Freude in Miamis Stadtteil Little Havana: Ein Unterstützer von US-Präsident Trump läutet eine Glocke vor einem kubanischen Restaurant, um den Sieg der Republikaner in Florida zu feiern. © Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

Mensch oder Maschine? Der King der Zahlen

Woher nimmt dieser Mann seine Energie, seine Souveränität und seine immerwährende Präzision? John King, der Zahlenmann von CNN, lief zu großer Form auf in diesen Tagen – und Nächten. Fans in den USA feiern ihn als willkommenen Begleiter auf der emotionalen Achterbahn. Twists und Turns, enger werdende Abstände: Was der Normalbürger als schwer erträgliche Nervenprobe empfindet, ist für King, Jahrgang 1963, aus Boston, gerade der Spaß an Wahlen: „That’s why elections are a lot of fun.“ Imre Grimm rief ihn schon vor den letzten Auszählungen zum Gewinner dieser Wahl aus.

„Der Präsident nennt es Betrug, in Wirklichkeit ist es Demokratie“: CNN-Politikanalyst John King. © Quelle: CNN

King ist aber nicht nur König der Zahlen. Er kann auch politisch analysieren, blitzschnell und mit Wörtern wie Hammerschläge. Nachdem der US-Präsident von Betrug gesprochen hatte, weil sich wundersam die Zahlen gegen ihn kehrten, rasselte King ungerührt die neuesten für Trump ungünstigen Trendmeldungen runter: „Der Präsident nennt es Betrug, in Wirklichkeit ist es Demokratie.“

Ein bleibendes Problem: Trumps Wähler

Auch als sich schon die Hinweise auf einen Sieg Bidens verdichtet hatten, wollte bei Amerikas Intellektuellen keine Jubelstimmung aufkommen. Zu groß erscheint vielen immer noch der Anteil der Trump-Wähler: Wie es sein kann, dass sich 48 Prozent noch immer für den „Soziopathen” entscheiden, fragt sich Tom Nichols in einem Essay für die Zeitschrift „The Atlantic“.

Trumps Wähler, grübelt Nichols, hätten doch nun vier Jahre lang alles gesehen, „seine infantilen Tiraden, seine katastrophale Politik, seine Verachtung für Demokratie in all ihren Formen“. Aber was nun? „Jetzt wollen sie noch mehr davon.“ Anders als im Jahr 2016 könne sich heute niemand mehr entschuldigen mit dem Hinweis auf eine Abneigung gegen Hillary Clinton. Auch könne niemand mehr sagen, man wisse ja nicht, wie Trump als Präsident sei. Nichols wagt eine düstere Vorhersage: „Die Republikaner werden daraus den Schluss ziehen, dass sie nächstes Mal gewinnen können, mit einem bisschen mehr offenem Rassismus – und weniger Twitterei.“

Die Thesen von Nichols können nicht als erwartbare linke Kritik abgetan werden: Der Harvard-Professor war lange Zeit selbst bei den Republikanern.

Leseempfehlungen

Der einsame Präsident: Donald Trump kämpft weiter mit Wut gegen seine Niederlage. Unser Washingtoner Korrespondent Karl Doemens beschreibt die Strategie.

Welche Gruppen wählten wie? Die Unterstützung der weißen Männer für Trump ließ diesmal nach. Dafür wuchs überraschend die Zustimmung der Schwarzen. Bei den Frauen liegt Joe Biden mit großem Abstand vorn. Johannes Christ bietet eine Übersicht mit vielen Grafiken.

Warum halfen die Exil-Kubaner Trump? Die US-Demokraten hatten gehofft, in Miami weit vor den Republikanern zu landen. Doch ausgerechnet die Exilgemeinden der Kubaner und Venezolaner verhalfen Trump zum Wahlsieg im Schlüsselstaat Florida. Marina Kormbaki berichtet aus Florida.

Gewinner und Verlierer in Deutschland

Friedrich Merz (64), Bewerber um den CDU-Vorsitz, gehört in Deutschland zu den Verlierern dieser Wahl. Er tat sich mit einem Auftritt im „Oval Office“ von „Bild“ keinen Gefallen.

Friedrich Merz im „Oval Office“ von „Bild“. © Quelle: Bild

Über Donald Trump sagte Merz: „Wir kämen schon klar.“ Merz fügte noch als Erklärung hinzu: „Ich weiß, wie die Amerikaner ticken.“ Weiß er es wirklich? Zumindest war das Timing schlecht. Am gleichen Tag hatte Trump gefordert, freie Wahlen in seinem eigenen Land abzubrechen. Ebenfalls noch am gleichen Tag wurde mit den Siegen Bidens in Wisconsin und Michigan klar, dass deutsche Politiker sich, statt über Trump zu theoretisieren, besser auf die kommenden Dinge einstellen sollten.

Norbert Röttgen (55), ebenfalls Bewerber um den CDU-Vorsitz, gehört dagegen zu den Gewinnern dieser Tage. Im Interview mit dem US-Sender CNN bewies der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages einen klaren Kompass, was die Grundwerte des Westens betrifft.

Christiane Amanpour, seit Jahrzehnten ein globaler Star von CNN, fragte ihn, was er von Trumps Vorstoß halte, die noch laufende Auszählung der Stimmen abzubrechen. Unglaublich sei das alles, schimpfte Röttgen. Dieser Angriff auf die Demokratie mache die Deutschen, die den USA so vieles verdankten, fassungslos und traurig. Amanpour bedankte sich auf Twitter für Röttgens unmissverständliche Ausdrucksweise: „Extraordinarily candid words from Germany.“

Röttgen hat Gespür für die kommenden Dinge bewiesen. Die Außenpolitiker im Team der sich jetzt formierenden Biden-Regierung werden seinen Klartext zu schätzen wissen.

Auch das noch: Afrika kichert über Trump

In diplomatischen Kreisen wird derzeit weltweit ein Dokument der US-Botschaft in Abidjan herumgereicht. Viele brechen beim Lesen prustend in Lachen aus. In dem Schreiben ermahnt die US-Regierung die Regierung der Elfenbeinküste, nur ja die Integrität der laufenden Wahlen zu wahren. Alle Beteiligten seien aufgefordert, sich hinter den demokratischen Prozess zu stellen und dessen Regeln zu beachten. Ziel müsse es ein, “nationale Spaltungen zu heilen”.

Integrität der Wahl wahren, Regeln beachten, nationale Spaltungen heilen: Tipps der US-Botschaft in Abijan an die Regierung der Elfenbeinküste. © Quelle: US Embassy Ivory Coast

Das Schreiben datiert vom 4. November. Am gleichen Tag hatte sich in den USA der Staatspräsident zum Sieger einer Wahl erklärt und dazu aufgerufen, die noch laufende Auszählung der Stimmen abzubrechen.

What’s next? Termine bis zur Wahl

Am 14. Dezember 2020 kommen die Wahlleute im Electoral College zusammen und wählen den Präsidenten und Vizepräsidenten.

Der 20. Januar 2021 ist der Tag der Amtseinführung des Präsidenten in Washington.

Auch nach dieser Wahl halten wir Sie gern in unserem Newsletter über die weitere Entwicklung in den USA auf dem Laufenden.

Stay tuned – and stay cool!

Matthias Koch

PS: Alle Infos zur US-Wahl finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite.