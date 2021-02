Bidens Nagelprobe: Kompromiss oder Konflikt mit den Republikanern?

Anzeige

Washington. An Elan und Tempo hat es Joe Biden in seinen ersten beiden Amtswochen nicht fehlen lassen. Der neue US-Präsident unterzeichnete 45 Dekrete, hob viele Trump-Verordnungen auf und ließ seine Sprecherin täglich neue Nachrichten verkünden. Nur bei seinem wichtigsten Vorhaben ist Biden bislang keinen Schritt vorangekommen: Ohne Unterstützung des Senats kann er sein 1,9 Billionen schweres Corona-Paket nicht ins Gesetzbuch bekommen.

So steht Biden in dieser Woche vor einer Richtungsentscheidung: Versucht er das gewaltige Hilfspaket im Alleingang nur mit den Stimmen der Demokraten durchzupeitschen, bekommt sein Appell zur Versöhnung des Landes gleich zu Beginn arge Kratzer. Buhlt er um die Hilfe der Republikaner, muss er möglicherweise inakzeptable Zugeständnisse machen und verliert kostbare Zeit. Ein für Montagabend angesetztes Treffen mit zehn moderaten Republikanern könnte daher zum Lackmustest für den überparteilichen Ansatz von Bidens Präsidentschaft werden.

Mit dem Hilfspaket will die Biden-Regierung in der Krise fast jedem Bürger einen Scheck über 1400 Dollar zukommen lassen, die Zahlung der Arbeitslosenhilfe verlängern, Schulen und Kommunen unterstützen und die Impfkampagne beschleunigen. Nach der gängigen Praxis ist für die Annahme durch den Senat eine 60-Stimmen-Mehrheit erforderlich. Die Demokraten stellen jedoch nur 50 der 100 Senatoren. In dieser Situation haben zehn Republikaner ihre Bereitschaft zum Kompromiss signalisiert und Eckpunkte für ein eigenes Paket präsentiert, das jedoch nur 618 Milliarden Dollar kosten soll.

„Alle Ökonomen haben gesagt: Die derzeitige Gefahr ist nicht, zu viel zu tun, sondern zu wenig“, hat Bidens Sprecherin Jen Psaki schon vor Tagen gesagt. Beobachter halten es für ausgeschlossen, dass der Präsident sein Vorhaben auf ein Drittel des geplanten Volumens schrumpft. Dennoch hat Biden die Republikaner-Truppe um die Senatoren Susan Collins, Lisa Murkowski und Mitt Romney noch vor führenden Vertretern der Demokraten ins Weiße Haus geladen, da ihm laut Psaki an „einem vollen Meinungsaustausch“ gelegen ist – ein wichtiges Signal.

Die Republikaner im Kongress versammeln sich hinter Donald Trump

Viele Demokraten im Kongress sehen die Kompromisssuche dennoch skeptisch und bereiten deshalb einen Alleingang vor. Zur Begründung verweisen sie auf den dramatischen Rechtsruck, der sich bei der Mehrheit der Republikaner in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Kevin McCarthy, der Fraktionschef im Repräsentantenhaus, ist eigens nach Florida geflogen, um dort um die Gunst von Ex-Präsident Donald Trump zu buhlen. Sein Kollege Mitch McConnell, der Minderheitsführer im Senat, hatte sich anfangs offen für ein Impeachment von Trump gezeigt, bezeichnet das Verfahren inzwischen aber als verfassungswidrig.

Vor diesem Hintergrund halten linke Senatoren wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders intensive Verhandlungen mit den Republikanern für Zeitverschwendung. Außerdem sind sie nicht bereit, substanzielle Abstriche an Bidens Plan zu akzeptieren. Macht Biden also zu viele Zugeständnisse, würden ihm am Ende zahlreiche für die 60-Stimmen-Mehrheit erforderliche demokratische Stimmen fehlen.

Die von Bidens progressiven Parteifreunden propagierte Alternative nennt sich Reconciliation (etwa: Überleitung) und erlaubt die Verabschiedung von Vorhaben, die mit dem bereits genehmigten Haushalt in Verbindung stehen, mit einfacher Mehrheit. Für wesentliche Teile des Hilfspakets träfe das wohl zu. Allerdings würde der Verfahrenstrick die Republikaner in Rage versetzen. Das halten demokratische Senatoren wie Brian Schatz für nebensächlich: „Die Leute interessiert nicht, ob wir etwas mit 51 oder 60 Stimmen verabschieden. Wir befinden uns in einer Pandemie und der schlimmsten wirtschaftlichen Krise seit 90 Jahren“, twitterte der Vertreter von Hawaii: „Wir müssen liefern.“

Doch der Alleingang birgt für Biden ein erhebliches Risiko: Nur wenn alle 50 demokratischen Senatoren dem Vorhaben zustimmen, gibt das Votum von Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag zugunsten des Gesetzes. Schon ein einziger Abweichler aber würde Biden eine desaströse Niederlage und den Republikanern einen Triumph bescheren. Zwei demokratische Senatoren haben bereits erklärt, dass sie eine generelle Abschaffung der 60-Stimmen-Regelung blockieren würden. Ob sie im konkreten Fall ihre Umgehung unterstützen, ist noch offen.