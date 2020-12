Biden will „jeden verdammten“ Erlass Trumps rückgängig machen

Anzeige

Washington. Joe Biden will nach eigenem Bekunden als Präsident nur begrenzt im Alleingang - also ohne Kongress - agieren. Er werde aber „jedes einzelne verdammte Ding“, das Amtsinhaber Donald Trump per Erlass durchgedrückt habe, wieder kippen, sagte Biden in einem Telefonat mit Bürgerrechtlern, wie die Nachrichtenseite „The Intercept“ berichtete.

Auch Obama nutze Präsidialerlasse

Trump hatte immer wieder auf das Instrument des Präsidialerlasses zurückgegriffen, um Vorhaben etwa in der Einwanderungspolitik voranzutreiben. Aber auch Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte mehrfach Erlasse, weil seine Pläne immer wieder im republikanisch kontrollierten Senat blockiert worden waren.

Biden betonte, er werde dieses Instrument immer im Einklang mit der Verfassung einsetzen. Forderungen aus dem linken Flügel wie etwa ein Verbot von hochpotenten Schusswaffen per Erlass seien damit nicht vereinbar.