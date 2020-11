Biden weiter siegessicher: „Habe keinen Zweifel, dass wir gewinnen werden“

Anzeige

Wilmington. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat sich in einem kurzen Statement am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) noch einmal siegessicher gezeigt. „Wir haben keine Zeifel daran, dass wir, wenn alle Stimmen ausgezählt sind, gewinnen werden“, sagte der Trump-Herausforderer in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Mit Blick auf die Wahlbetrugsvorwürfe von US-Präsident Donald Trump sagte Biden: „In Amerika ist die Wahl heilig. Es ist der Wille der Wähler, der über die Präsidentschaft entscheidet." Er fügte weiter an, dass in einer Demokratie manchmal Geduld gefragt sei, aber jede Stimme ausgezählt werden müsse. Biden gab sich aber zuversichtlich, dass das Ergebnis der Wahl sehr bald feststehen werde.