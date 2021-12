Biden und Putin telefonieren zum Konflikt um die Ukraine

Anzeige

Wilmington. Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen haben US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin in einem Telefonat die angespannte Lage an der Grenze zur Ukraine erörtert. Das Gespräch am Donnerstag habe 50 Minuten gedauert, verlautete aus dem Weißen Haus. Biden telefonierte von seinem Zuhause nahe Wilmington aus, wo er sich diese Woche aufhält. Sein Büro veröffentlichte ein Foto von Biden, wie er von einem Schreibtisch mit Familienfotos aus mit Putin spricht.

Angesichts einer massiven russischen Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine befürchten Kiew und die Nato eine mögliche russische Invasion. Russland hat Invasionsabsichten dementiert. Moskau hat die USA und ihre Verbündeten aber aufgefordert zu garantieren, dass die Ukraine kein Nato-Mitglied werden wird und die Allianz keine Waffen in dem Land stationiert. Die Nato hat diese Forderungen abgelehnt.

Deeskalation statt Eskalation

Im Vorfeld des Telefonats teilte das Weiße Haus mit, dass Biden Putin deutlich machen werde, dass eine diplomatische Lösung weiterhin möglich sei. Er werde aber bekräftigen, dass echte Fortschritte nur erreicht werden könnten, wenn die Gespräche in „einem Kontext der Deeskalation, nicht der Eskalation“ stattfänden. Um das Telefonat hatte die russische Seite gebeten, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mitteilte.

Die USA und Russland planen für den 10. Januar in Genf hochrangige Gespräche. Biden und Putin würden daran voraussichtlich nicht teilnehmen, verlautete aus US-Regierungskreisen. Wenig später wollen Vertreter der Nato und der russischen Regierung über die Lage beraten, zudem sind Gespräche zwischen Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geplant.

Erst am 7. Dezember hatte Biden Putin in einer Videoschalte mit Sanktionen und „ernsten Konsequenzen“ gedroht, sollte Russland die Ukraine angreifen. Moskau hat 2014 die Halbinsel Krim annektiert und unterstützt prorussische Rebellen in der Ostukraine.