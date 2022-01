Biden über Trump: „Hat versucht, die friedliche Machtübergabe zu verhindern“

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat seinen Vorgänger Donald Trump in einem ungewöhnlichen Schritt scharf angegriffen und für die Erstürmung des Kapitols vor einem Jahr verantwortlich gemacht.

„Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat ein Präsident nicht nur eine Wahl verloren, sondern versucht, die friedliche Machtübergabe zu verhindern“, sagte Biden am Donnerstag im Kapitol in seiner Ansprache zum Jahrestag. „An diesem Gedenktag müssen wir dafür sorgen, dass ein solcher Angriff nie wieder geschieht.“ Trumps Namen nannte Biden in seiner 25-minütigen Rede kein einziges Mal. Der US-Demokrat sprach stattdessen wiederholt von „dem früheren Präsidenten“.

Anhänger von Trump hatten vor einem Jahr das Kapitol angegriffen, als dort der Sieg von Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 zertifiziert wurde. Im Gedenken daran wollten Mitglieder der Demokratischen Partei an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. Die meisten republikanischen Kongressmitglieder fehlten, darunter der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell.

Liz Cheney: „So sterben Demokratien“

Biden kritisierte Trump in seiner Rede im Kapitolgebäude scharf. Er sagte, man müsse sich darüber im Klaren sein, wie die Wahrheit über den Angriff aussehe. „Der frühere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat ein Lügennetz über die Wahl 2020 verbreitet“, sagte Biden. Er gelobte, dass er „um die Seele von Amerika“ kämpfen werde. Er werde nicht erlauben, dass die Demokratie bedroht werde.

Die Trump-Anhänger waren damals gewaltsam in das Kapitolgebäude eingebrochen. Zwar verurteilten die meisten republikanischen Kongressmitglieder den Angriff später, doch halten die meisten weiterhin zu Trump. Die republikanische Abgeordnete Liz Cheney, die als eine der wenigen Mitglieder der Partei an den Gedenkveranstaltungen im Kapitol teilnahm, sagte dem Sender NBC, dass leider zu viele Republikaner wegschauten oder die Gefahr minimierten. „So sterben Demokratien“, sagte Cheney. „Wir können einfach nicht zulassen, dass das passiert.“

Trump kontert wenige Minuten später

Nur Minuten nach dem Ende von Bidens Ansprache holte Trump zum Gegenschlag aus. In einer von seiner Sprecherin Liz Harrington verbreiteten Mitteilung warf er seinem Nachfolger vor, mit seiner Politik die Vereinigten Staaten zu zerstören. Mit seinen Beschuldigungen gegen ihn betreibe er einen „Versuch, das Land weiter zu spalten“. „Dieses politische Theater soll allein von der Tatsache ablenken, dass Biden völlig und total versagt hat.“

Vor Trumps Einzug ins Weiße Haus gehörte es zum guten Ton, dass Amtsinhaber ihre Vorgänger nicht offen kritisierten. Der Republikaner scherte sich um diese und viele andere Gepflogenheiten nicht. Biden kündigte an, wieder einen präsidialeren Stil zu pflegen. So deutlich und ausführlich wie jetzt griff er Trump seit der Amtsübernahme noch nie an.

Etwa die Hälfte der Amerikaner gibt Trump die Schuld

Einer Umfrage zufolge finden 57 Prozent der befragten Amerikaner, dass Trump für die Ausschreitungen vom 6. Januar zu einem großen Teil verantwortlich sei. In einer Umfrage von AP und NORC waren es in den Tagen nach dem Angriff 50 Prozent. Die Angabe Trumps, dass es bei der Präsidentschaftswahl weit verbreiteten Wahlbetrug gegeben habe, wurde von Gerichten und seinem damaligen Justizministerium zurückgewiesen.

Frühere US-Präsidenten zeigten sich besorgt. Trump-Vorgänger Barack Obama meinte: „Wahr ist, dass unsere Demokratie heute gefährdeter ist als sie es damals war.“ Ex-Präsident Jimmy Carter schrieb in einem Beitrag für die „New York Times“: „Wenn wir nicht sofort handeln, besteht die reale Gefahr eines zivilen Konflikts und des Verlusts unserer wertvollen Demokratie.“