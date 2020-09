Biden: Trump lebt “nach einem Kodex der Lügen, der Gier und der Selbstsucht”

Anzeige

Harrisburg. Der demokratische US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden und Amtsinhaber Donald Trump haben sich gegenseitig Kompetenz in der Wirtschaftspolitik abgesprochen. Biden wäre als Anführer nicht in der Lage, mit der Corona-Krise umzugehen und die Konjunktur wieder anzukurbeln, sagte Trump im Weißen Haus am sogenannten Labor Day, einem am ersten Montag im September begangenen Feiertag zu Ehren der Arbeiterbewegung.

Er selbst habe hingegen seit Mai für die Schaffung von mehr als zehn Millionen Jobs gesorgt. Dabei erwähnte Trump aber nicht, dass dies nur rund die Hälfte der seit Beginn der Pandemie verlorenen Arbeitsplätze sind. Trump warf Biden und dessen Vizekandidatin Kamala Harris zudem vor, “dieses Land und die Wirtschaft zu zerstören”.

Biden zeigt sich volksnah

Biden sagte bei Treffen mit Gewerkschaftsführern in Harrisburg im Staat Pennsylvania, dass Arbeiter nach einem “amerikanischen Kodex” lebten, während Trump “nach einem Kodex der Lügen, der Gier und der Selbstsucht lebt”. Bei einem Auftritt in Lancaster warf der Demokrat dem Amtsinhaber vor, sich der Konfrontation mit den Problemen von gewöhnlichen Leuten zu verweigern.

Trumps angebliche Schmähungen von gefallenen Soldaten als “Verlierer” und “Trottel” bezeichnete Biden später zudem als unamerikanisch. Warum Amerikaner überhaupt dienen, werde Trump nie verstehen, kritisierte Biden. Trump bestreitet die Äußerungen.