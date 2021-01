Biden stoppt Bau von Trumps Grenzmauer zu Mexiko

Anzeige

Washington. Die Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko soll nicht weiter gebaut werden. Der neue US-Präsident Joe Biden ordnete den Baustopp am Mittwoch als eine seiner ersten Amtshandlungen im Weißen Haus an, wie Berater des Staatsoberhaupts der Nachrichtenagentur AP bestätigten.

Biden unterzeichnete mehrere Exekutivanordnungen, die Entscheidungen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig machen. Er verfügte unter anderem auch den Wiedereintritt der USA in die Weltgesundheitsorganisation. Ebenfalls hob er den Einreisestopp für Besucher aus mehreren muslimisch geprägten Ländern an und verfügte die Rückkehr der Vereinigten Staaten in das Pariser Klimaschutzabkommen.

Die Exektuvianordnungen waren erwartet worden; sie machen Entscheidungen von Ex-Präsident Donald Trump rückgängig. Insgesamt gab Biden mehr als ein Dutzend Dekrete heraus. Darunter etwa auch eins zur Corona-Maskenpflicht und Sicherheitsabständen in allen Bundesgebäuden.