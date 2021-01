Biden nominiert wohl zwei Minister - und stellt einen weiteren direkt vor

Anzeige

Anzeige

Boston/Washington. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat offenbar weitere Entscheidungen für sein künftiges Kabinett getroffen. Wie die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag aus Bidens Umfeld erfuhr, soll der Bürgermeister von Boston, Marty Walsh, Arbeitsminister werden.

Die Gouverneurin von Rhode Island, Gina Raimondo, wählte Biden für das Amt der Handelsministerin aus. Die Personalien müssen vom Senat bestätigt werden, erst danach könnten die Nominierten ihre Arbeit in Bidens künftigem Kabinett aufnehmen.

Video US-Kongress bestätigt Bidens Wahlsieg 1:32 min Der scheidende US-Präsident Donald Trump sicherte seinem Nachfolger Joe Biden eine ordentliche Amtsübergabe zu. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der 53 Jahre alte Walsh ist ein früherer Gewerkschafter und seit 2014 Bürgermeister von Boston. Mit Biden hat er den irisch-amerikanischen Hintergrund gemein. Die 49 Jahre alte Raimondo war vor ihrer politischen Karriere als Risikokapital-Investorin tätig.

Sie befindet sich in ihrer zweiten Amtszeit als Gouverneurin und könnte nicht wieder antreten. Im demokratischen Vorwahlkampf unterstützte sie den Milliardär und Biden-Konkurrenten Mike Bloomberg.

Bundesberufungsrichter soll Justizminister werden

Außerdem hat Biden seinen Wunschkandidaten für das Amt des Justizministers vorgestellt: Bundesberufungsrichter Merrick Garland. “Sie arbeiten nicht für mich”, sagte Biden am Donnerstag bei der Präsentation und erklärte in dem Zuge, Garland werde nicht dem Präsidenten gegenüber loyal sein, sondern dem Gesetz und der Verfassung. Unter Kritik an seinem Vorgänger sagte Biden, man müsse “die Ehre, die Integrität, die Unabhängigkeit des Justizministeriums wiederherstellen”.

Anzeige

Garland selbst ging bei seiner Vorstellung auf die Erstürmung des US-Kapitols ein. “Wie jeder jetzt versteht, der gestern die Ereignisse in Washington gesehen hat, ist die Rechtsstaatlichkeit nicht irgendeine Redewendung von Anwälten, sondern die Grundlage unserer Demokratie.”

Anzeige

Als Justizminister stünde Garland gleich vor mehreren Aufgaben. Dazu gehört eine Untersuchung gegen Bidens Sohn Hunter wegen Steuervergehen. Hinzu kommen Forderungen von Demokraten, nach dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump gegen diesen zu ermitteln.

Dass Garlands Nominierung im Senat durchkommt, gilt als wahrscheinlich, da die Demokraten sich am Mittwoch die Kontrolle über die Mehrheit im Senat sicherten. Die Partei gewann zwei Senatssitze des US-Staats Georgia.