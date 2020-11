Biden führt, Trump klagt: Wie es jetzt weitergehen könnte

Anzeige

Was gerade in den USA passiert, wurde von Politexperten, Anwälten und Politikern vor der Wahl befürchtet: Wenn es eng wird, droht es unübersichtlich zu werden. Genau das ist nun eingetreten. Joe Biden führt landesweit zwar mit mehr als vier Millionen Stimmen vor Donald Trump, vom Oval Office ist er dennoch ein ganzes Stück entfernt. Das liegt am Wahlsystem, der Rekordzahl von Briefwahlstimmen und am amtierenden US-Präsidenten selbst.

Trump zieht sein bereits vor Monaten etabliertes Narrativ durch: Abgegebene Stimmen per Brief seien der Nährboden für breiten Betrug. Diese Behauptung ist zwar falsch, dennoch versandet sie nicht ungehört. Im Gegenteil: Viele US-Bürger vertrauen auf das Wort des Präsidenten.

+++Alle Entwicklungen zur US-Wahl im Liveblog+++

Aus den Reihen der Republikaner wird Trump kaum Einhalt geboten. Der US-Präsident und sein Wahlkampfteam haben stattdessen einen Prozess losgetreten, der das Land noch Wochen beschäftigen könnte. Dutzende Klagen wurden eingereicht, Zweifel an der Legitimität des Auszählungsverfahren gestreut und Menschen gegeneinander aufgebracht.

Video RND-Videoschalte zur US-Wahl: „Ein unfassbares Verhalten von Trump“ 4:50 min Pennsylvania könnte die US-Wahl zugunsten von Joe Biden entschieden. Unser US-Korrespondent Karl Doemens schätzt die aktuelle Lage in der RND-Videoschalte ein. © RND

Die Antworten auf folgende Fragen sind nun besonders wichtig:

Wann gibt es spätestens ein Ergebnis?

Welche Termine sind wichtig?

Haben die Klagen Aussicht auf Erfolg?

Wie geht es jetzt weiter?

Eines vorweg: Wirklich aufatmen dürften die Amerikaner wohl erst nächstes Jahr. Am 20. Januar muss der nächste Präsident vereidigt werden, so schreibt es das Gesetz vor. Das Interregnum, also die Übergangsphase zwischen dem Wahltag und der Vereidigung des Präsidenten dauert 79 Tage. Das erste ganz wichtige Datum bis dahin ist der sogenannte „safe harbor day“ – am 8. Dezember.

Bis dahin dürfen Stimmen ausgezählt werden. Daraufhin müssen die Bundesstaaten die Ergebnisse zertifizieren und unter normalen Umständen auf dessen Basis ihre Wahlleute bestimmen. Die meisten Staaten dürften die Auszählung aber deutlich früher abgeschlossen haben.

Drei Dinge können den Prozess aber, besonders in engen Staaten, verzögern:

1. Der späte Eingang von gültigen Briefwahlunterlagen

2. Eine juristisch verordnete Neuauszählung bei knappem Ergebnis

3. Klagen gegen Details des Wahlprozesses oder -ergebnises.

Am 14. Dezember (dem ersten Montag, nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, so sieht es die Verfassung vor) geben die von der siegreichen Partei nominierten Wahlleute des Electoral College überall im Land ihre Stimmen ab, um den Präsidenten zu wählen. Soweit das normale Prozedere.

Jetzt kommt jedoch der Haken: Die Verfassung lässt Raum für Interpretationen. Artikel II sieht vor, dass jeder Staat Wahlleute „in der Weise ernennt, wie es seine Legislative anordnet“. Wahlbeobachter in den USA befürchten nun, dass Trump versucht, den Auszählungsprozess durch Klagen und Attacken so lange zu verzögern, dass umkämpfte Staaten wie Georgia, Arizona oder Pennsylvania am 8. Dezember kein Ergebnis zertifizieren können.

Wahlleute, Electoral College? Lesen Sie hier, wie die US-Präsidentschaftswahl im Detail funktioniert.

Dann würde es an den Gesetzgebern liegen, Wahlleute zu nominieren. In den verbliebenen „Battleground“-States wären das überwiegend Republikaner. Deshalb spielt Trump nun auf Zeit. Er muss das Ergebnis eng halten. In Georgia wird mittlerweile eine Neuauszählung erwartet. Beide Kandidaten könnten dies beantragen, sobald ein bestätigtes Ergebnis mit einem Abstand von höchstens 0,5 Prozentpunkten der Stimmen vorliegt. Momentan sieht es danach aus.

Je mehr Verfahren angestrengt werden, desto höher ist die Chance, dass die Bundesstaaten am 8. Dezember kein Ergebnis liefern können. Hier ist jedoch wichtig zu betonen, dass es Trump schaffen muss, tatsächliche Beweise für Wahlbetrug ins Feld zu führen. Wonach es momentan nicht aussieht. Zudem kann sich Biden immer weiter absetzen. Unter diesen Voraussetzungen wird sich kein Bundesstaat gegen das Mehrheitsvotum des Volkes stellen. Was uns zum nächsten Punkt führt.

Wird Trump vor Gericht Erfolg haben?

Trumps Team hat gleich in mehreren Staaten eine Flut an Klagen eingebracht. Das republikanische Lager spricht dabei von „Unregelmäßigkeiten“ im Wahlprozess und kritisiert einen Mangel an „Transparenz“. Trump kündigte noch in der Wahlnacht an, bis vor den Supreme Court zu ziehen. Doch kann er sich wirklich einen Sieg „erklagen“?

Gerichte können nicht über den Ausgang der Wahl an sich befinden, auch nicht das Oberste Gericht in Washington, der Supreme Court. Richter sind auch nicht für eine Überprüfung der Ergebnisse zuständig. Örtliche Gerichte oder übergeordnete Instanzen können aber über die Rechtmäßigkeit von Fristen, Auszählungsregeln oder die Gültigkeit umstrittener Ergebnisse entscheiden.

Geklagt wird in den USA immer schnell und viel. Das hat bei klaren Verhältnissen eigentlich keine große Auswirkung. Angesichts der absehbar knappen Ergebnisse in Staaten wie Wisconsin, Michigan, Georgia und Pennsylvania könnte das in diesem Jahr anders sein. Ein zähes Hickhack in den nächsten Wochen scheint unvermeidbar – unter der Voraussetzung, dass das Rennen eng bleibt.

Einige Klagen rund um die Wahl waren schon vor der Abstimmung bei den Richtern gelandet, dabei ging es zumeist um recht technische Fragen. Noch offen ist die Entscheidung des Supreme Courts, ob die Briefwahlauszählung in Pennsylvania zu Recht bis Freitag verlängert werden durfte. Hier behielten sich die Richter aber ausdrücklich vor, sich der Frage nach der Abstimmung möglicherweise nochmal zu widmen.

Erinnerungen an das Jahr 2000

Das ist für manche Beobachter ein Albtraum: Was würde passieren, falls Biden Pennsylvania nur knapp mit Hilfe der verspätet eingetroffenen Briefwahlstimmen gewinnen würde? Falls die Richter die Stimmen für ungültig erklärten, verlöre Biden die 20 Wahlleute des Bundesstaats und damit womöglich die Wahl.

Es ist ein hypothetisches Szenario, aber es ist nicht aus der Luft gegriffen: So ähnlich war es 2000 passiert. Ob George W. Bush oder Al Gore der nächste Präsident würde, hing damals nur am Ergebnis im bevölkerungsreichen Bundesstaat Florida. Der Rechtsstreit um das Ergebnis und Neuauszählungen zog sich einen Monat hin, bis vor das Oberste Gericht. Danach gestand Gore seine Niederlage ein. Der Republikaner Bush gewann mit 537 Stimmen Vorsprung, sicherte sich die Stimmen der Wahlleute Floridas und wurde US-Präsident.

Die Entscheidung, eine Neuauszählung zu verhindern, wurde hart kritisiert. Juristen bezweifeln, dass das Oberste Gericht nochmal in dieser Schwere in Wahlen eingreifen möchte. „Ich glaube nicht, dass die Richter einen Rechtsstreit Trump vs. Biden entscheiden wollen“, erklärte Joshua Douglas von der University of Kentucky der „Washington Post“. Hierzu gibt es allerdings sehr unterschiedliche Meinungen. Vor allem, da Trump während seiner Amtszeit drei Richterstühle am Obersten Gericht neu besetzt hat. Zuletzt wurde die Richterin Amy Coney Barrett im Eiltempo vereidigt.

Es bleibt festzuhalten, dass Trump vermutlich keine Niederlage eingestehen wird. Er bricht weiter mit Konventionen und offenbart Lücken im demokratischen Prozess. Trump hat schon vor der Wahl behauptet, er könne nur verlieren, falls es „massiven Wahlbetrug“ gebe. Den USA drohen daher – inmitten der weiter virulenten Coronavirus-Pandemie – sehr unruhige Wochen. Die Spaltung des Landes in zwei verfeindete politische Lager dürfte sich weiter vertiefen.