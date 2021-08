Biden beim Antrittsbesuch Bennetts: „USA werden immer für Israel da sein”

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat dem neuen israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. „Die USA werden immer für Israel da sein“, sagte Biden am Freitag beim Antrittsbesuch Bennetts im Weißen Haus. „Es ist eine unerschütterliche Partnerschaft zwischen unseren beiden Nationen.“ Bennett sagte: „Israel weiß, dass wir keine besseren und verlässlicheren Verbündeten in der Welt haben als die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Sein Land werde immer an der Seite der USA stehen.

Der israelische Regierungschef sagte, bei seinen Gesprächen mit Biden werde es unter anderem um den Iran gehen. Er sei dankbar, dass Biden zugesichert habe, dass der Iran niemals Zugriff auf Atomwaffen haben dürfe. Bennett betonte, er bringe einen „neuen Geist“ mit. „Einen Geist des guten Willens, einen Geist der Hoffnung, einen Geist des Anstands und der Ehrlichkeit.“

Mitte Juni war in Israel eine neue Regierung vereidigt worden. Die Koalition wird von acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen, darunter erstmals eine arabische Partei. Damit ging die Ära des rechtskonservativen Langzeit-Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu Ende, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt gewesen war.

Nach dem schweren Anschlag am Flughafen Kabul, bei dem neben Dutzenden Afghanen auch 13 US-Soldaten ums Leben kamen, sprach Bennett den USA sein Beileid aus. Biden und Bennett sollten eigentlich bereits am Donnerstag zusammenkommen. Wegen des Terrorangriffs in Kabul war das Treffen verschoben worden.