Bewegender Moment: Joe Biden erinnert in Siegesrede an verstorbenen Sohn Beau

Wilmington. Es war einer der persönlichsten Momente des Abends: Der gewählte US-Präsident Joe Biden erinnerte in seiner Siegesrede in seiner Heimatstadt Wilmington (Delaware) auch an seinen seinen verstorbenen Sohn Beau, bezeichnete ihn als Vorbild: „Beau, ich hoffe, du hörst mir jetzt zu“, sagte Biden.

Außerdem zitierte Biden die katholische Hymne „On Eagles' Wings“ - eines der Lieblingslieder seines Sohnes Beau, wie Biden sagte. Das geistliche Lied habe ihn auch während der letzten Tage des Wahlkampfes inspiriert, sagte der künftige US-Präsident.

Coldplay-Song beim Feuerwerk

Auch beim abschließenden Feuerwerk, das Biden mit seinem Enkel auf dem Arm ansah, fand sich ein Hinweis auf Beau: Es wurde der Song „Sky Full of Stars“ von Coldplay abgespielt - die Lieblinsband des verstorbenen Biden-Sohns. Bei dessen Beerdigung sang Coldplay-Frontmann Chris Martin das Lied „'Til Kingdom Come.“

Beau Biden war 2015 an einem Gehirntumor verstorben.