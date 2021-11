Stark-Watzinger: Schulschließungen „müssen das Letzte sein“

Anzeige

Berlin. Die zukünftige Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hält coronabedingte Schulschließungen zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angebracht.

„Sie dürfen nicht das Erste sein, sondern müssen das Letzte sein“, sagte sie am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. „Man muss erstmal alles andere tun, bevor man eine solche Maßnahme in Erwägung zieht.“

Mit Blick auf die neue Corona-Virusvariante Omikron betonte sie zwar, dass man die Entwicklung noch nicht absehen könnte. „Stand heute“ seien Schulschließungen jedoch nicht angebracht. Es sei „parteiübergreifender Konsens“, dass „das nicht der richtige Weg ist“.

Auch vorgezogenen Weihnachtsferien, wie sie beispielsweise Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) jüngst forderte, erteilte die designierte Bundesbildungsministerin eine Absage: „Wir können durch Masken, Hygienevorschriften, konsequentes Impfen und vor allen Dingen Boostern in den Schulen verhindern, dass eben solche Maßnahmen getroffen werden müssen.“