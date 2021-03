Bericht: Spuren im Fall um Corona-Hilfen-Betrug führen nach Berlin und NRW

Berlin. Im Fall um den Millionenbetrug bei Coronahilfen gibt es einem Bericht des „Business Insiders“ zufolge neue Details: Demnach haben offenbar mindestens vier unbekannte Tatverdächtige Dutzende Anträge auf Hilfszahlungen gestellt und bereits seit vergangenem Sommer illegal Gelder kassiert.

Wie viele Anträge genau gestellt worden sind, habe das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage jedoch nicht mitteilen wollen. Ebenso wenig äußern wollte es sich laut Bericht zu der Höhe der beantragten und ausgezahlten Fördermittel. Der mutmaßliche Schaden werde allerdings schon jetzt auf 15 Millionen Euro beziffert, heißt es weiter.