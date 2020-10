Beschuss geht weiter: Feuerpause für Berg-Karabach hält nicht

Eine Frau steht in Stepanakert in den Ruinen ihres Hauses, das durch Beschuss seitens aserbaidschanischer Artillerie zerstört wurde. Eine Woche nach der vereinbarten Waffenruhe dauern die Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus an. © Quelle: Uncredited/AP/dpa