Beschlussvorlage zur MPK: Neue PCR-Testverordnung und Öffnungsperspektiven

Anzeige

Anzeige

Am Montag starten Bund und Länder in eine neue Ministerpräsidentenkonferenz zur Bewertung der Corona-Lage in Deutschland. Vor allem die Test-Regelungen will die Runde um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Chefinnen und Chefs der Bundesländer anpassen. Das geht aus einem Beschlusspapier von Sonntagnachmittag (Stand: 14 Uhr) hervor, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Demnach sollen künftig nur noch vulnerable Gruppen einen PCR-Test zur Überprüfung eines positiven Schnelltests bekommen. In der Beschlussvorlage für das Treffen am Montag heißt es: „Die nur begrenzt verfügbaren PCR-Tests sollen auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, konzentriert werden. Also auf das Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.“ Bei diesen solle der Verdacht auf eine Covid-19-Infektion weiterhin durch einen PCR-Test abgeklärt werden. Außerdem sollen PCR-Tests weiter für Hochrisikopatientinnen und -patienten (Ältere, Komorbidität, immunsupprimierte Patientinnen und Patienten) eingesetzt werden können, um bei eine frühzeitige Behandlung und antivirale Therapie zu ermöglichen.

Wer nicht unter genannte Personen fällt, bekommt künftig keine Bestätigung eines positiven Schnelltests durch einen PCR-Test, heißt es in der Beschlussvorlage. Auch dann nicht, wenn die Corona-Warnapp auf rot springt.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die Beschlussvorlage gibt auch einen Ausblick auf Öffnungspläne der Ministerpräsidentenkonferenz. Dort heißt es unter Punkt acht, dass Bund und Länder Öffnungsperspektiven für den Moment entwickeln werden, „zu dem eine Überlastung von Kritischer Infrastruktur im Allgemeinen und Gesundheitssystem im Besonderen ausgeschlossen werden kann (beginnend mit Großveranstaltungen im Freien)“.

Expertenrat: Maßnahmen so lassen

Anzeige

Eine wichtige Vorlage für die Beratungen ist wie immer die aktuelle Lageeinschätzung des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Das unter anderem mit Virologen, Immunologen, Kinder- und Jugendmedizinern, Ethikern und Bildungsforschern besetzte Gremium rechnet in seiner am Samstag vorgelegten Stellungnahme bei weiter steigenden Inzidenzen mit „sehr vielen Krankenhausaufnahmen“, spricht sich aber ebenfalls zunächst für eine Beibehaltung und „strikte Umsetzung der bisherigen Maßnahmen“ aus.

Für den Fall, dass kritische Marken etwa bei Klinikeinweisungen erreicht werden, sollten aber Maßnahmen zur Infektionskontrolle vorbereitet werden, die „ohne Verzögerung umgesetzt werden“ können, empfehlen die Experten.