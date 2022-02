Beschlussvorschlag: Corona-Regeln sollen massiv gelockert werden

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung will am Mittwoch massive Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschließen. Das geht aus einem Beschlussvorschlag von Sonntag (Stand: 23.30 Uhr) hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Demnach soll die 2G-plus-Regel in der Gastronomie ab 4. März wegfallen und durch eine 3G-Regel ersetzt werden, die Ungeimpften mit tagesaktuellem Test den Besuch eines Restaurants ermöglicht. Auch Übernachtungsangebote sollen von Geimpften, Genesenen und Getesteten wahrgenommen werden dürfen.

Als erstes sollen allerdings die Kontaktbeschränkungen gelockert werden: Genesene und Geimpfte sollen sich wieder mit bis zu 20 Menschen treffen dürfen. Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen nicht angepasst werden. Auch die 2G-Regel im Einzelhandel soll bundesweit fallen, jedoch muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden.

Diskotheken sollen ebenfalls ab 4. März wieder unter 2G-plus-Bedingungen geöffnet werden. Auch an überregionalen Großveranstaltungen sollen Genesene und Geimpfte mit Test oder Booster-Impfung teilnehmen dürfen. Auslastungsgrenze soll bei 40 Prozent liegen, jedoch bei einer maximalen Personenzahl von 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei Veranstaltungen im Freien soll eine maximale Auslastung von 60 Prozent erlaubt sein - maximale Zuschauerzahl: 25.000 Menschen. Auf den Veranstaltung soll gleichzeitig ein Hygienekonzept greifen und Masken getragen werden.

Der Bund dringt auf die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wobei die Gesundheitsämter nach Ermessen entscheiden sollen. „Ein Betretungsverbot stellt die letzte Stufe da“, heißt es in dem Papier.

Im letzten Schritt sollen am 20. März alle „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ entfallen. Auch die Homeoffice-Regeln sollen dann aufgehoben werden - Arbeitnehmer könnten aber weiterhin Homeoffice anbieten, heißt es weiter. Der Bundestag soll eine rechtliche Grundlage für „niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen“ zu schaffen, wie etwa das Maskentragen in Innenräumen, Bussen sowie Bahnen.