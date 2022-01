Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey: Einsatz von Corona-Infizierten im Gesundheitswesen möglich

Anzeige

Berlin. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat für den äußersten Notfall den Einsatz von Corona-Infizierten ohne Symptome auch im Gesundheitswesen nicht ausgeschlossen. Es gehe darum, die Grundversorgung der Bevölkerung zu sichern, sagte Giffey.

„Es geht hier wirklich um den Not-Not-Notfall, aber es ist immer ein Abwägungsprozess“, sagte sie am Montag im RBB-Inforadio mit Blick auf entsprechende Pläne bei massiven Personalausfall im Gesundheitswesen: „Man kann in dieser Situation, in der wir gerade sind, nichts kategorisch ausschließen.“

15 Prozent Personalausfall in Berlin

In Berlin liegt der Personalausfall in der kritischen Infrastruktur laut Giffey weiterhin bei durchschnittlich 15 Prozent. „Wir haben keinen signifikanten Anstieg bei der kritischen Infrastruktur. Das ist ein beruhigender Fakt“, sagte die SPD-Politikerin.

Wenn aber mehr als 30 Prozent des Personals etwa bei der Strom- und Wasserversorgung ausfallen, müsse man einen Plan haben, so Giffey.