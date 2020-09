Berliner Reichstag: Ältestenrat des Bundestages will keine Bannmeile

Anzeige

Berlin. Der Ältestenrat des Bundestages lehnt nach der zeitweiligen Besetzung der Treppe des Reichstagsgebäudes am vorigen Samstag scharfe Gegenmaßnahmen wie ein generelles Demonstrationsverbot in der Umgebung beziehungsweise eine Bannmeile ab. Das erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag nach der Sitzung aus Teilnehmerkreisen.

Stattdessen erwarten sie einen ausführlichen Bericht der Berliner Sicherheitsbehörden. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz soll darlegen, welche Erkenntnisse und Hinweise auf mögliche Bedrohungen es gab. Das Kölner Amt hatte vorher erklärt, Rechtsextremisten hätten in der Corona-kritischen Szene keine dominierende Stellung; später verlautete von dort, die Demo sei ein Erfolg für sie gewesen.

Haßelmann für Offenheit

Der Bundestag müsse trotz der Schwere der Vorkommnisse zugänglich bleiben, hieß es aus der Sitzung. Der einzige, der die Vorkommnisse banalisiert habe, sei im Übrigen der AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann gewesen. Dutzende AfD-Bundestagsabgeordnete waren bei der Demonstration am Samstag mitgelaufen. Einer von ihnen, Robby Schlund, zeigte sich neben einem Plakat, das den Virologen Christian Drosten in blau-weiß gestreifter Sträflingskleidung abbildet, versehen mit dem Spruch “Schuldig”.

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sagte dem RND: “Rechtsextreme mit ihren Symbolen vor dem Reichstag, das sind Bilder des letzten Wochenendes, die schwer erträglich sind. Es geht jetzt um Sachverhaltsaufklärung und darum, Versäumnisse bei den Sicherheitsvorkehrungen in den Blick zu nehmen, um bessere Schutzkonzepte für die Zukunft zu entwickeln.” Sie fügte aber hinzu: “Bei allem, was wir tun, muss klar sein: Der Bundestag ist ein offenes, sehr bürgernahes Parlament, das Menschen aus aller Welt zu Gast hat. Bei allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die zu treffen sind, gilt es, uns das zu erhalten.”

Vorfall mit Umweltschützern

Neben dem Vorfall direkt vor dem Reichstagsgebäude müssten auch jüngst sichtbar gewordene Sicherheitslücken im Haus nachbereitet werden, um Wiederholungen zu vermeiden, verlangte der Ältestenrat laut dpa. Vor der Sommerpause hatten Umweltschützer Flugblätter in die Westlobby des Parlaments geworfen.

Am Samstag hatten bis zu 400 rechtsgerichtete Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen Absperrgitter am Reichstagsgebäude überrannt und sich vor dem verglasten Besuchereingang aufgebaut. Dabei wurden auch schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt.