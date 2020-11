Livestream: Polizei Berlin äußert sich zu Zwischenfall vor dem Kanzleramt

Anzeige

Berlin. Ein mit politischen Botschaften versehenes Auto hat am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz am Berliner Kanzleramt ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin in Berlin sagte, kam das Auto direkt vor dem Tor des Kanzleramtes zum Stehen. Inwieweit es das Tor rammte, müsse noch geklärt werden. Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass der Fahrer in polizeilichen Gewahrsam genommen worden sei. Im Einsatz waren den Angaben zufolge Beamte der Bundes- und Landespolizei. Auch ein Rettungswagen war vor Ort.

Auf dem Auto waren jeweils an den Seiten die Aufschriften „Stop der Globalisierungs-Politik“ und „Ihr verdammten Kinder und alte Menschen Mörder“ mit weißer Farbe aufgebracht. Der VW wies nur leichte Beschädigungen auf. An der Stoßstange auf der linken Seite waren Kratzer zu sehen.

Die Landespolizei Berlin will sich am Mittwoch zu Geschehnissen vor dem Kanzleramt äußern. Ein definitiver Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Hier können Sie den Livestream verfolgen:

Livestream: Das Statement der Bundespolizei zum Vorfall vor dem Kanzleramt

Am Mittwochmorgen tagte in Berlin wie in der Regel jede Woche das Bundeskabinett unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Im Anschluss wollte der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zusammenkommen. Für den Nachmittag war eine Videokonferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Bundesländer zu den Corona-Schutzmaßnahmen geplant.