Berliner Verfassungsschutz beobachtet offenbar Corona-Protestbewegung

Berlin. Teile der Corona-Protestbewegung in Berlin werden nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Diese würden als Verdachtsfall geführt. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes gebe es hinreichend gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine verfassungsfeindliche Bestrebung handeln könnte, berichtete das ARD-Hauptstadtstudio am Dienstag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Ähnliche Schritte waren zuvor bereits in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg eingeleitet worden.

Bei Verdachtsfällen ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel erlaubt - wie etwa die Anwerbung von V-Leuten. Welche Teile der Corona-Protestbewegung in Berlin genau beobachtet werden, sei nicht bekannt, hieß es in dem ARD-Bericht weiter.

Den Recherchen zufolge gehe es aber insbesondere um die Anhänger der Protestbewegung, die Verschwörungsmythen und Hetze verbreiten. Auch Rechtsextremisten seien Teil der Protestbewegung. Diese übten aber nach Einschätzung der Berliner Verfassungsschützer keinen steuernden Einfluss aus und könnten ohnehin schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Aufrufe zum Regierungs-Sturz

Die Kontakte zwischen bekannten Rechtsextremen und anderen Teilen der Szene sind jedoch mitunter eng. Und auch Personen und Gruppen, die nicht in das klassische rechtsextreme Spektrum passen, verbreiten Verschwörungserzählungen und klar verfassungsfeindliches Gedankengut. Erst am Dienstag rief etwa die selbsternannte „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“ zu einer Kundgebung neben dem Bundeskanzleramt auf.

In einem Rundschreiben erklärte ein Gründer der Gruppe, man wolle „die Inhaftierung der Regierung Merkel und vollständige Machtübernahme durch die Demokratiebewegung“ erreichen. Es solle eine „kommissarische Regierung“ aus prominenten Köpfen der „Querdenker“-Szene gebildet werden.

Die Gruppe gehört seit dem Frühjahr 2020 zu den wichtigsten Organisatoren der Corona-Maßnahmengegner und Verschwörungsideologen in Berlin. Bei der Kundgebung am Kanzleramt am Dienstag nahm die Polizei mehrere Personen fest, die gegen die Maskenpflicht verstießen und sich der Polizei widersetzten.

An vielen Demonstrationen der Szene in Berlin nahmen im vergangenen Jahr bekannte Rechtsextreme, Reichsbürger und Anhänger der QAnon-Verschwörungserzählung teil. Häufig waren dabei Reichsfahnen zu sehen, Teile der Demonstranten verbanden den Protest gegen Corona-Maßnahmen vor den Botschaften der USA und Russlands mit Reichsbürger-Forderungen nach einer „Befreiung“ Deutschlands von der Bundesregierung durch Russland und die USA.

Wie es in dem ARD-Bericht weiter hieß, sind Teile der Protestbewegung in einem Sammelbeobachtungsobjekt zusammengefasst worden, bei dem es sich nach Einschätzung der Verfassungsschutzbehörde um eine neue Form des Extremismus handelt. Die Berliner Senatsinnenverwaltung wollte sich zu den Recherchen nicht äußern.