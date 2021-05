Ungenutztes Corona-Krankenhaus in Berlin verschlingt monatlich Millionen

Ein Mitarbeiter geht durch das neue Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände. Das Corona-Notfallkrankenhaus wurde offiziell eröffnet. Das Zentrum geht zunächst in einen «Stand-by-Modus», Personal für den Betrieb stehe auf Abruf bereit. Die Messehalle an der Jafféstraße ist so umgebaut worden, dass dort Platz für rund 500 Patienten wäre, sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eingeplant wurden Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa