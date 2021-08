Berlin: Schulstart mit Masken- und Testpflicht

Anzeige

Berlin. Das neue Schuljahr 2021/2022 in Berlin startet wegen der Corona-Pandemie mit einer Masken- und Testpflicht für alle Kinder und Jugendliche. Alle Schülerinnen und Schüler müssen ab kommender Woche zunächst in den ersten zwei Schulwochen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Das kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag in Berlin an. Danach solle die Situation bewertet und über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Alle Schülerinnen und Schüler müssen zudem zunächst dreimal pro Woche auf Covid-19 getestet werden, so Scheeres. Vor den Sommerferien waren lediglich zwei Corona-Tests an Schulen Pflicht. Ziel sei es, an Berliner Schulen solange wie möglich Präsenzunterricht zu gewährleisten.

8000 Luftfilter gekauft

Als weitere Corona-Schutzmaßnahmen nannte Scheeres die Anschaffung von Luftfiltern für die Schulen. Insgesamt seien bislang schon 1000 dieser Geräte gekauft und 3000 weitere bestellt worden. Damit werde perspektivisch jeder zweite Klassenraum mit einem Luftfilter ausgestattet.

Zudem sei der Stufenplan für Berliner Schulen überarbeitet worden. Das Pandemiegeschehen solle an jeder Schule individuell bewertet werden, so Scheeres. Jeden Donnerstag werde das zuständige Gesundheitsamt eine entsprechende Einordnung vornehmen.

Direkt an den Oberstufenzentren soll mit Beginn des neuen Schuljahres allen Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren ein Impfangebot gemacht werden. Weiter kündigte Scheeres an, dass allen öffentlichen und freien Schulen zusätzliches Geld für die Schließung von Lernlücken bei Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden soll.