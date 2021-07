Berlin: Senat will Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Berliner Senat will die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erschweren. Wie Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) am Dienstag mitteilte, soll die ganze Stadt per Rechtsverordnung als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt ausgewiesen werden. Umwandlungen in bestehenden Gebäuden ab fünf Wohnungen bedürfen dann einer behördlichen Genehmigung.

Ein komplettes Umwandlungsverbot bedeutet das zwar nicht, weil Ausnahmen vorgesehen sind, etwa im Falle eines Verkaufs an Mieter. Gleichwohl erhofft sich der Senat, den andauernden Trend zur Umwandlung zumindest zu bremsen, wie Scheel deutlich machte.

Möglich gemacht hat die neue Regelung das erst kürzlich beschlossene Baulandmobilisierungsgesetz auf Bundesebene. 2020 wurden in Berlin nach früheren Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung rund 18 800 Miet- in Eigentumswohnungen umgewandelt.