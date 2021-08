Mit Sekundenkleber festgeklebt: Klimaaktivisten besetzen Büros des CDU-Wirtschaftsrates

Anzeige

Anzeige

Berlin. Klimaaktivisten haben am Mittwochvormittag die Bundesgeschäftsstelle des CDU-Wirtschaftsrates im Berliner Regierungsviertel besetzt. Zudem blockierten mehr als 100 Demonstrantinnen und Demonstranten die davor verlaufende Luisenstraße für den Verkehr. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren mehrere Menschen am Morgen in die Geschäftsräume eingedrungen und hatten sich mit Sekundenkleber an einem Fensterbrett festgeklebt. Weitere Klimaschützerinnen und -schützer klebten sich zudem von außen an Fenstern im Erdgeschoss fest. Unterstützt von einem Mediziner versuchten Polizeikräfte, sie wieder loszulösen, sagte der Sprecher.

Kritik: Klimaschutz statt Profitmaximierung

Die Besetzerinnen und Besetzer warfen dem Wirtschaftsrat vor, als Lobbyverband der Wirtschaft „Profitmaximierung“ über den Erhalt den Lebensgrundlagen zu stellen und effektiven Klimaschutz zu blockieren. „Heute blockieren wir deshalb den Wirtschaftsrat und machen deutlich, dass wir diese intransparenten und undemokratischen Methoden nicht mehr dulden“, hieß es in einer Erklärung der Initiative „AugustRiseUp“.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Besetzung war Teil einer Aktionswoche, mit der die Klimabewegung sechs Wochen vor der Bundestagswahl den Druck auf Politik und Parteien erhöhen will. Diese Wahl werde eine Klimawahl sein, hieß es. Zu der Protestwoche hat ein Bündnis aus mehreren Organisationen und Initiativen aufgerufen, darunter „Extinction Rebellion“ und „Fridays for Future Berlin“. Bereits am Montag und Dienstag gab es Blockaden, Besetzungen und Proteste unter anderem vor den Parteizentralen von CDU, SPD und Grünen.