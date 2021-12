Berlin fordert Corona-Tests für Obdachlose zu erleichtern

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Berliner Senatssozialverwaltung hat den Bund aufgefordert, in der Corona-Pandemie die Testmöglichkeiten für Obdachlose zu vereinfachen. Es wäre sinnvoll, die bundeseinheitliche Testverordnung so zu ändern, dass für die Bürgertests keine Vorlage eines Personaldokumentes mehr notwendig ist, sagte der Sprecher der Senatssozialverwaltung, Stefan Strauß, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Wir wissen, dass die Situation für Obdachlose durch die 3G-Regel nicht einfacher wird.“

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Berlin als Vorreiter bei der Testung von Wohnungslosen

Anzeige

Das Land biete deshalb Testmöglichkeiten für obdachlose Menschen in Unterkünften und Tageseinrichtungen. Damit wären Obdachlose beispielsweise vom Öffentlichen Personennahverkehr nicht vollständig ausgeschlossen, wo für Fahrgäste die 3G-Regel gilt.

Anzeige

Berlins neue Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) betonte: „Wir setzen alles daran, dass wohnungslose Menschen Zugang zu zertifizierten Tests und zu Impfangeboten erhalten.“ Der Senat habe im Dezember beschlossen, dass die Bahnhofsbetreiber Flächen zum Aufenthalt für obdachlose Menschen ohne 3G-Bedingung ausweisen können, „sofern die Einhaltung der Maskenpflicht und der Mindestabstand gewährleistet werden können“. Außerdem sei in den Impfzentren des Landes eine Impfung ohne Vorlage einer Krankenversicherungskarte oder eines Personaldokuments möglich, teilte die Senatssozialverwaltung weiter mit.