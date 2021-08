Polizei bereitet sich trotz Demo-Verboten auf Großeinsatz vor - mehr als 4200 Polizisten

Anzeige

Berlin. Die Berliner Polizei bereitet sich trotz des Verbots zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik auf einen großen Einsatz an diesem Wochenende vor. Unterstützung aus anderen Bundesländern wurde angefordert. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich doch eine Vielzahl von Menschen in die Stadt begeben und dem Verbot nicht folgen“, sagte ein Polizeisprecher. „Die Polizei wird die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen.“ Insgesamt sollen mehr als 4200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Verboten wurden 13 Demonstrationen, darunter auch Kundgebungen der „Initiative Querdenken“ auf der Straße des 17. Juni. Gegen die Verbote waren am Freitagnachmittag vier Eilanträge bei Gericht eingereicht worden.

Die Polizei ist auch deshalb besonders aufmerksam, weil vor einem Jahr, am 29. August 2020, Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten. Dabei durchbrachen Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung und besetzten kurz eine Treppe vor einem Eingang. Die Bilder davon sorgten für Empörung bei Spitzenpolitikern. Seitdem geht der Zulauf zu diesen Demonstrationen allerdings stark zurück.