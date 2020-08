Berlin: Anti-Corona-Zug beendet - nach Anzeige wegen Verstoß gegen Hygieneregeln

Anzeige

Die Anti-Corona-Demo in Berlin wurde von dem Leiter der Versammlung beendet, nachdem die Polizei Berlin gegen ihn Strafanzeige gestellt hat. Grund war, dass sich die Teilnehmer der Demo trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Polizei nicht an die Auflagen hielten. Das meldete die Polizei am Samstag auf Twitter.





Die Berliner Polizei twitterte zuvor, sie weise mithilfe von Lautsprechern “vehement” auf die Einhaltung der Auflagen hin. Sie gab bekannt, es sei bei der Versammlung Unter den Linden “inzwischen ziemlich voll”, weswegen die Beamten “verstärkt auf die Einhaltung der notwendigen Abstände” hinwiesen.

Laut Augenzeugenberichten hatte die offizielle Beendigung des Aufzugs in der Realität jedoch kaum Auswirkungen, da der Demonstrationszug bereits an seinem Ende angelangt war und die Abschlusskundgebung schon begonnen hat. “Also wirklich etwas abgebrochen wurde hier nicht”, berichtet RND-Reporter Felix Huesmann, der die Demonstration beobachtet.

“Masken weg”

Mit einem Demonstrationszug haben Tausende Menschen am Samstag in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Polizei ging am Nachmittag von rund 17.000 Teilnehmern aus.

Trotz steigender Infektionszahlen machten sich die Demonstranten für ein Ende aller Auflagen stark. Menschen mit Mund-Nasen-Schutz wurde aus dem Protestzug “Masken weg” entgegengerufen. Zu größeren Zwischenfällen kam es zunächst nicht.

An mehreren Stellen wurden Protestzug und Gegendemonstranten von Polizeieinheiten abgeschirmt. Gegendemonstranten unter dem Motto “Omas gegen rechts” riefen dem Zug “Nazis raus” entgegen, der Spruch schallte als Echo zurück.

Berlin: Ein Plakat "Omas gegen rechts" hält eine Frau mit Mund-Nasen-Schutz bei einer Gegendemonstration zur Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf der Leipziger Straße. © Quelle: Christoph Soeder/dpa

Bei den Demonstranten waren Ortsschilder und Fahnen verschiedener Bundesländer zu sehen. Ihrem Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus machten die Menschen mit Trillerpfeifen und Rufen nach “Freiheit” oder “Widerstand” Luft. Auch Parolen wie “Die größte Verschwörungstheorie ist die Corona-Pandemie” waren zu hören.

#Covidioten

Das Motto der Demonstration lautete “Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit”. Den Titel “Tag der Freiheit” trägt auch ein Propagandafilm der Nazi-Ikone Leni Riefenstahl über den Parteitag der NSDAP 1935. In Stuttgart hat die Initiative “Querdenken 711” bereits wiederholt demonstriert.

Unverständnis für die Demo gab es von politischer Seite. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken schrieb auf Twitter: “Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als “die zweite Welle”, ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich!”

Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann schrieb auf Twitter: “Wieder 1000 Neuinfektionen/Tag und in Berlin wird gegen Coronaauflagen demonstriert? Diesen gefährlichen Blödsinn können wir uns nicht mehr leisten.”