Berichte: Vertrauliches Treffen zwischen Bundesregierung und Taliban

Berlin. Vertreter der Bundesregierung haben sich laut übereinstimmenden Berichten in der vergangenen Woche mit Mitgliedern der radikalislamistischen Taliban getroffen, um über den Schutz von afghanischen Ortskräften zu verhandeln. Wie die „Bild“-Zeitung und das „ZDF“ melden, habe das Treffen am 31. Juli in Doha stattgefunden. Das Auswärtige Amt habe die Zusammenkunft bestätigt, heißt es im Bericht des ZDF.

Die Taliban hätten dabei die Sicherheit der einheimischen Helfer der Bundeswehr zugesichert. Dem ZDF zufolge trauten einige Diplomaten in Berlin der Zusage der Taliban jedoch nicht.

Sorgen um die Sicherheit von Afghanen, die der Bundeswehr geholfen haben, gibt es nach dem Abzug der deutschen Truppen schon länger. Viele befürchten Racheakte der Taliban. Nach einer langwierigen Debatte hatte die Bundesregierung schließlich zugesagt, Ortskräfte in Deutschland aufzunehmen. Bis Anfang der Woche waren 2400 Visa ausgestellt. Mit Stand 29. Juli seien 1.363 dieser Personen eingereist, berichtete die Nachrichtenagentur epd.