Berichte: Merz spricht über Rückkehr in Bundestag

Berlin/Verden. Während eines Auftritts im niedersächsischen Verden hat CDU-Politiker Friedrich Merz offenbar eine mögliche Rückkehr in den Bundestag in Aussicht gestellt. Wie der "Spiegel" und die lokale "Kreiszeitung" berichten, fragte ihn am Montagabend ein Gast im Publikum, ob er damit rechnen könne, dass Merz in der nächsten Legislaturperiode wieder Bundestagsabgeordneter sei. Merz habe darauf nach kurzem Zögern mit einem klaren "Ja" geantwortet, schreiben beide Medien.

Auch wenn laut "Spiegel" sein Sprecher die Aussage hinterher relativierte. Demnach gelte eine Bewerbung um ein Mandat nur für den Fall, dass Merz wieder "ganz in die Politik" zurückkehre. Die CDU hatte sich zuletzt darauf verständigt, Personaldebatten vorerst zu vermeiden. Dementsprechend bedeckt hielt sich Merz den Medien zufolge auch bei der Frage nach einer möglichen Kanzlerkandidatur.

Friedrich Merz ist seit Juni Vize-Präsident des CDU-Wirtschaftsrates. 2009 war er nach 15 Jahren aus dem Bundestag ausgeschieden. Im Dezember 2018 stellte er sich zur Wahl um den Parteivorsitz der Christdemokraten, unterlag jedoch Annegret Kramp-Karrenbauer.

RND/cz