Berichte: Britische Navy-Schiffe sollen bei No Deal EU-Fischer fernhalten

Berlin. Mindestens vier britische Navy-Schiffe sollen vom 1. Januar an Gewässer Großbritanniens vor EU-Fischern schützen, wenn die Verhandlungen über einen Brexit-Handelsvertrag scheitern sollten. Das berichten mehrere britische Medien übereinstimmend.

Der “The Guardian” etwa schreibt von 80 Meter langen bewaffneten Schiffen, die im Falle eines No Deals innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone des Vereinigten Königreichs operieren sollen. Laut Bericht handelt es sich zwar um Kriegsschiffe, mit Angriffen gegen Boote von Fischern der EU sei dennoch nicht zu rechnen, wie ein Navy-Angehöriger der Zeitung zufolge sagte. Im extremsten Fall könnten EU-Fischerboote beschlagnahmt und zum nächsten britischen Hafen gebracht werden, heißt es weiter.

Die Fischerei zählt zu den wichtigsten Streitthemen bei den Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien. Dabei geht es um den Zugang von EU-Fischern zu britischen Gewässern und die Menge Fisch, die sie dort fangen dürfen. Zuletzt hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärt, er werde einem Vertrag nur zustimmen, wenn die langfristigen Interessen seines Landes gewahrt blieben. Das war als Veto-Drohung gewertet worden.

Auch der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune äußerte sich deutlich. “Wenn es eine Vereinbarung gibt, werden wir den Text bewerten und analysieren”, sagte er der Sonntagszeitung “Le Journal Du Dimanche”. “Wenn das Abkommen jedoch nicht gut ist und unseren Interessen, insbesondere den Interessen der Fischer, nicht entspricht, könnten wir, Frankreich, wie jeder Mitgliedstaat, ein Veto einlegen.”

Beaune sagte weiter, es gebe keinen Grund, die französischen Fischer für die “dramatischen Folgen” des Brexit-Referendums, an dem sie nicht teilgenommen hätten, zahlen zu lassen. “In den kommenden Tagen müssen wir uns also entscheiden. Entweder weiter zu verhandeln oder den No Deal umzusetzen. Denn wenn das der Fall ist, ist es besser, es jetzt zu wissen, als an Weihnachten.” In der Zwischenzeit müsse man sich auf alle Szenarien vorbereiten. In Europa sei man sich einig, keine Einigung “um jeden Preis” erzielen zu wollen.

Für das politisch sehr umstrittene Thema Fischerei schlägt die EU-Kommission einen Rechtsrahmen vor, der bis zum 31. Dezember 2021 gelten soll - oder bis zu einem Fischereiabkommen mit Großbritannien. Diese Vereinbarung soll den Zugang von britischen Fischkuttern in EU-Gewässer regeln und umgekehrt. Die Kommission kündigte an, eng mit dem Europaparlament und dem Ministerrat zusammenzuarbeiten, um die Regelungen noch vor dem 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen.

Am Samstag verhandelten die Unterhändler beider Parteien weiter über einen Handelsvertrag. Bis Sonntag soll eine Entscheidung fallen. Etliche Fristen waren jedoch bereits gerissen worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson hatten bei einem Abendessen am Mittwoch keinen Durchbruch erreichen können.