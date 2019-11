Bericht: Wikipedia-Einträge von Scholz und Geywitz waren geschönt

Anzeige

Berlin. Ein früherer SPD-Politiker hat offenbar die Wikipedia-Einträge des Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz, Olaf Scholz und Klara Geywitz, geschönt. Zugleich soll der frühere und schon einmal der Lüge überführte Sozialdemokrat den Eintrag von Norbert Walter-Borjans, einem der Widersacher von Scholz und Geywitz im Rennen um die SPD-Spitze, für den unvorteilhaft umformuliert haben.

Auch hat er offenbar auf Twitter Likes für Beiträge verteilt, die Scholz und Geywitz in einem guten Licht erscheinen lassen. Ebenso spendabel soll er mit Likes für kritische Artikel über Norbert Walter-Borjans gewesen sein, der zusammen mit Saskia Esken kandidiert. Bei dem mutmaßlichen Eintragsfrisierer soll es sich, so berichtet es "t-online", um Simon Vaut handeln.

Vaut war Referent in der SPD-Bundestagsfraktion, Redenschreiber von Sigmar Gabriel und Europa-Spitzenkandidat der Brandenburger Genossen. Bis er im März der Lüge überführt wurde. Vaut hatte seine Kandidatur glaubwürdiger zu machen versucht und einen Umzug von Berlin nach Brandenburg erfunden.

Als Grund dafür hatte er eine Liebesbeziehung angegeben, die es nie gab. Nachdem Vauts Schwindel öffentlich geworden war, hatte die Brandenburger SPD seinen Wahlkampf gestoppt. Vaut erklärte daraufhin, auf sein Mandat verzichten zu wollen.

Vaut soll als "Sciman" bei Wikipedia aktiv sein

T-online zufolge ist Vaut unter dem Namen "Sciman" auf Wikipedia aktiv. Demnach hat er unter anderem einen Textteil in Scholz' Wikipedia-Eintrag umgeschrieben, in dem es um eine umstrittene 420-Millionen-Euro-Investition Hamburgs während Scholz' Zeit als Erster Bürgermeister des Landes ging. In Walter-Borjans' Eintrag soll Vaut dagegen geschrieben haben, die Schuldenlast Nordrhein-Westfalens sei während der Amtszeit des SPD-Vorsitz-Kandidaten um 60 Prozent gestiegen. Tatsächlich ist die Verschuldung des Landes in dieser Zeit offenbar jedoch nur um 5 Prozent gewachsen.

