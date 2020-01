Weißes Haus will Bolton Buch-Veröffentlichung untersagen

Anzeige

Washington. Der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton entwickelt sich im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zu einer Schlüsselfigur. Die Demokraten sehen ihn inzwischen als Kronzeugen zur Aufklärung der Ukraine-Affäre, der Präsident hingegen stellt seinen früheren Top-Mitarbeiter als durchgeknallten Hardliner dar.

Auch die Veröffentlichung des geplanten Buches von Bolton möchte Trump verhindern. So soll der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses Bolton in einem Schreiben vom 23. Januar klar gemacht haben, dass der das Buch in seiner jetzigen Form nicht veröffentlichen könne, da es "erhebliche Mengen" an geheimen Verschlusssachen enthalte.

Angeblich auch republikanische Senatoren für Vorladung von Zeugen

Einige der Informationen seien als "streng geheim" eingestuft, was bedeute, dass "ein außerordentlich schwerer Schaden für die nationale Sicherheit zu erwarten sei". "Das Manuskript dürfe deshalb ohne das Herausnehmen dieser Verschlusssachen nicht veröffentlicht werden. Es werde weiter geprüft, hieß es in dem Schreiben, das Trumps Anwalt Patrick Philbin am Mittwoch im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens im Senat vorlas.

Infolge der jüngst bekanntgewordenen Aussagen Boltons scheinen nun auch mehrere republikanische Senatoren eine Vorladung von Zeugen im Impeachment-Verfahren ernsthaft in Erwägung zu ziehen - was Trump wohl sehr ungelegen käme. Der Präsident tat unterdessen sein Möglichstes, um Boltons Glaubwürdigkeit zu untergraben. „Wenn ich auf ihn gehört hätte, wären wir jetzt im Sechsten Weltkrieg“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Daher habe er Bolton feuern müssen.

Ankläger Schiff: „Ohne Zeugen kein faires Verfahren“

Das Impeachment-Verfahren trat im Senat unterdessen in die nächste Phase. Nach Abschluss der Eröffnungsplädoyers bekamen die Senatoren am Mittwoch erstmals die Gelegenheit, Fragen zu stellen - und taten dies auch in Bezug auf John Bolton.

Ob der Senat wirklich ein faires Urteil fällen könne, wenn der frühere Nationale Sicherheitsberater John Bolton oder der amtierende Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, nicht als Zeugen gehört würden, fragte der Demokrat Chuck Schumer. Die Antwort des führenden demokratischen Anklägers, Adam Schiff war eindeutig: „Es gibt keine Möglichkeit, ein faires Verfahren ohne Zeugen zu haben.“ Man dürfe nicht auf Mitte März warten, wenn Bolton sein Buch veröffentlichen will.

Trump-Anwalt: Vorwürfe gegen Bolton „absurd“

Bolton schreibt in einem bislang unveröffentlichten Buch, Trump habe ihm gesagt, er wolle, dass Hunderte Millionen Dollar an Hilfsgeldern für die Ukraine zurückgehalten werden, bis diese ihm mit Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden hilft. Dieser Vorwurf steht im Zentrum der Ukraine-Affäre, die das Amtsenthebungsverfahren ins Rollen brachte. Die Demokraten werfen Trump Amtsmissbrauch vor.

Drei republikanische Senatoren hatten am Mittwoch die Fragerunde eingeleitet. An Trumps Verteidiger fragten sie, ob sie von Machtmissbrauch ausgehen sollten, wenn Trump mehr als ein Motiv gehabt hätte, Ermittlungen gegen Biden anzuregen. Pat Philbin, Anwalt des Weißen Hauses, erklärte, es sei nichts falsch daran, wenn ein Präsident aus persönlichen ebenso wie aus nationalen Interessen heraus handele. Die Vorwürfe gegen Trump seien „absurd“.

RND/ak/dpa/AP