Bericht über 2G: Baden-Württemberg hat ab Montag die strengsten Corona-Regeln in Deutschland

Stuttgart. In Baden-Württemberg sollen ab Montag die bundesweit strengsten Corona-Regeln gelten. Wie der „Business Insider“ berichtet, plant die Landesregierung die Einführung der 2G-Regelung, wenn dort in Zukunft zu viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Das Portal beruft sich dabei auf Informationen aus Regierungskreisen.

Demnach greift die 2G-Regel in Baden-Württemberg künftig, wenn landesweit mehr als 300 Intensivbetten belegt sind. Ungeimpfte Personen werden in diesem Fall größtenteils vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Sie können dann nur noch in Läden der Grundversorgung, wie Apotheken und Supermärkte. Shoppen in der Innenstadt oder Besuche im Restaurant sind dann nicht mehr erlaubt.

Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr maßgeblich

Die Landesregierung nutzt damit den Spielraum aus dem überarbeiteten Infektionsschutzgesetz, in dem bisher die Sieben-Tage-Inzidenz maßgeblich war. Künftig werden dann die Hospitalisierungsrate und die Auslastung der vorhandenen Intensivbetten entscheidend. Bei einer Belegung von 200 bis 250 Intensivbetten im gesamten Land gilt eine Warnstufe, die mit einer erweiterten Testpflicht in Innenräumen gekoppelt ist. Für Ungeimpfte gilt dann eine PCR-Test-Pflicht.

Von der neuen Regel ausgenommen sind lediglich Personen, für die die Ständige Impfkommission (Stiko) noch keine Impfempfehlung ausgesprochen hat. Das betrifft Kinder unter 12 Jahre sowie Schwangere.

Bislang setzte lediglich Hamburg auf die 2G-Regel bei Veranstaltungen, in Restaurants und in Hotels - allerdings optional. Wirte und Betreiber können entsprechend selbst entscheiden, ob sie nur Geimpften und Genesenen Einlass in die Innenräume gewähren.