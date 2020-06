Bericht über Kopfgelder in Afghanistan: USA, Russland und Milizen dementieren

Anzeige

Washington. Ein Bericht der “New York Times”, wonach der russische Geheimdienst in Afghanistan Extremisten ein Kopfgeld für die Tötung von US-Soldaten versprochen haben soll, ist von allen Beteiligten zurückgewiesen worden.

US-Präsident Donald Trump schrieb am Sonntag auf Twitter, weder er noch sein Vize Mike Pence oder sein Stabschef Mark Meadows seien je über einen solchen Sachverhalt informiert worden, wie das die “New York Times” behaupte.

Das russische Außenministerium tat den Bericht als “Unsinn” ab. Ein Taliban-Sprecher sagte, die Milizen wiesen die Anschuldigen entschieden zurück. Sie seien nicht auf Almosen eines fremden Landes oder Geheimdienstes angewiesen.

Der Bericht der "New York Times" wurde von Geheimdienstmitarbeitern im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP jedoch bestätigt. Der Präsident sei in diesem Jahr zu dem Thema gebrieft worden, hieß es aus Geheimdienstkreisen.

Während Friedensgespräche

Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses bestätigte die Einschätzung nicht, teilte aber mit, die USA bekämen täglich Tausende Geheimdienstberichte, die geprüft würden. Die Trump-Regierung plante, ausgewählte Mitglieder des Kongresses am Montag über das Thema zu unterrichten.

Laut der "New York Times" waren US-Geheimdienste schon vor Monaten zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Abteilung des russischen Militärgeheimdienstes Extremisten mit Verbindungen zu den Taliban Belohnungen versprochen habe, wenn sie erfolgreiche Attacken auf US-Soldaten verübten. Die Kopfgelder seien genau in jener Zeit ausgelobt worden, als die USA und die Taliban Friedensgespräche führten, hieß es in dem Bericht.

Trump: “Fake News”

Trump wurde demnach darüber informiert und Ende März wurde das Thema auch in seinem Nationalen Sicherheitsrat besprochen. Doch eine Reaktion auf das Vorgehen Russlands sei bisher ausgeblieben. Die “New York Times” berief sich in ihrem Bericht auf Geheimdienstkreise.

Trump bezeichnete das Blatt als Produzentin von "Fake News". Vorwürfe, er gehe nicht hart genug gegen Russland vor, wies er ebenfalls zurück. "Jeder streitet es ab und es hat nicht viele Angriffe auf uns gegeben", schrieb er.

Biden holt gegen Trump aus

Auch Russland wies den Bericht zurück: "Diese unausgereifte Fabrizierung illustriert deutlich die geringen intellektuellen Fähigkeiten der Propagandisten des amerikanischen Geheimdienstes, die, anstatt etwas Plausibleres zu erfinden, diesen Unsinn erfinden müssen", teilte das Außenministerium mit.

Der voraussichtliche Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, sagte, Berichte, dass Trump sich der Kopfgelder bewusst gewesen sei, wären “wahrlich schockierende Enthüllungen” über einen Oberbefehlshaber und seine Unfähigkeit, US-Soldaten in Afghanistan zu schützen und Russland die Stirn zu bieten.