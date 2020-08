Bericht: Spahn will kommende Karnevals-Session bundesweit absagen

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will aufgrund der Corona-Pandemie den Karneval in der kommenden Session, die vom 11. November bis zum folgenden Aschermittwoch dauert, bundesweit ausfallen lassen. Das berichtet die “Rheinische Post”, die sich auf Teilnehmerkreise beruft. Demnach habe er sich dafür am Dienstag in einer Telefonschalt-Konferenz des Gesundheitsausschusses des Bundestags ausgesprochen.

Dem Bericht zufolge sagte Spahn dort: “Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.”

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland war zuletzt wieder angestiegen. Am Montag haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut 1390 neue Fälle gemeldet.

Schon seit einigen Wochen liegt die Zahl deutlich über der Schwelle von 1000.