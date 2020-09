Bericht: Soldaten erschießen Südkoreaner bei Überlauf-Versuch nach Nordkorea

Nordkoreanische Armeesoldaten mit Nasen- und Mundschutz schauen während des Besuchs des südkoreanischen Wiedervereinigungsministers Lee In-young in der entmilitarisierten Zone durch Ferngläser auf die Südseite. Lees Besuch erfolgt Tage vor dem zweiten Jahrestag des Gipfeltreffens, das am 19. September 2018 in Pjöngjang (Nordkorea) in der Anwesenheit vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und dem nordkoreanischen Kim Jong Un stattfand. An dem Tag wurde ein Abkommen unterzeichnet, um Spannungen abzubauen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken. (Archivbild). © Quelle: Park Tae-Hyun/Korea Pool/dpa