Bericht: Linken-Papier zeigt Pläne für rot-grün-rote Koalition

Berlin. Die Linke möchte in einer möglichen rot-grün-roten Regierung das Ministerium für Arbeit und Soziales sowie ein weiteres Ressort übernehmen: Bildung oder Gesund­heit. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Sonntags­zeitung“ (FAS), der ein entsprechendes Papier der Partei vorliegt. Demnach würden am Montag die beiden Spitzen­kandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch die Pläne vorstellen.

Laut einer Umfrage des Meinungs­forschungs­instituts YouGov ist drei Wochen vor der Bundes­tags­wahl ein Links­bündnis bei den Bürgern und Bürgerinnen beliebter als ein unionsgeführtes Dreierbündnis. Jeder Fünfte würde eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei voll und ganz oder eher befürworten. Solche Umfragen kennt Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow. Der „FAS“ sagte sie: „Das Fenster ist so weit geöffnet wie noch nie. Wann, wenn nicht jetzt?“ Es sei das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass sich die Linke so ernsthaft auf Koalitions­verhandlungen vorbereite.

Linke will bundesweiten Mieten­deckel – aber kein Wort zur Nato

Nach Angaben der „FAS“ will die Linke den Mindest­lohn erhöhen, Hartz IV abschaffen, die Renten erhöhen und eine Kinder­grund­sicherung und einen bundesweiten Mieten­deckel einführen. Außerdem stehe in dem Papier, dass die Partei die Auslands­einsätze beenden sowie Rüstungs­exporte stoppen wolle. In dem „Sofort­programm“ beziehe die Linke allerdings keine Stellung zur Nato. In ihrem Wahl­programm fordert die Linke eine Auflösung der Nato.

Unions­kanzler­kandidat Armin Laschet hatte in den vergangenen Wochen Olaf Scholz (SPD) mehrmals aufgefordert, ein Links­bündnis auszuschließen. Scholz hat sich bislang noch nicht eindeutig zu einer Präferenz bekannt.