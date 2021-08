Bericht: KSK rettet Deutsche per Hubschrauber - mehr als ein Dutzend Menschen evakuiert

Anzeige

Kabul. KSK-Soldaten der Bundeswehr haben in der Nacht zu Mittwoch offenbar in einer Geheimoperation etliche Deutsche zum ersten Mal mit Hubschraubern aus Kabul herausgebracht. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach sollen mehr als ein Dutzend deutsche Staatsbürger gerettet worden sein, die auf der Flucht vor den Taliban sind.

Deutsche Hubschrauber seien nicht zum Einsatz gekommen, stattdessen hätten die Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) mit US-Truppen zusammengearbeitet. Ohne die Zusammenarbeit seien solche Operationen nicht möglich, da das US-Militär den Luftraum kontrolliere, hieß es zuletzt.

Angesichts der chaotischen Umstände am Flughafen Kabul und der wenigen verbliebenen Zeit zur Evakuierung war in den vergangenen Tagen viel über solche Aktionen spekuliert worden. Wie die SZ weiter schreibt, habe es keine Freigabe für den Einsatz deutscher Hubschrauber gegeben. Zudem handele es sich um die mittlerweile vierte KSK-Operation - in der ersten Operation kümmerte sich das KSK um eine Münchner Familie, die tagelang nicht aus Afghanistan ausreisen konnte.